Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

26 ОКТЯБРЯ
В воскресенье, 26 октября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

"Ваш труд обеспечивает стабильную работу объектов промышленной и социальной инфраструктуры, предприятий торговли и сельского хозяйства, определяющих параметры развития Самарской области.
Правительство региона уделяет большое внимание созданию условий для надежного функционирования автотранспортных предприятий", - сказал глава региона.

Он напомнил, что в настоящее время с учетом пожеланий перевозчиков и граждан разрабатывается транспортная стратегия региона, строятся и ремонтируются дороги, трамвайные линии, активно развивается логистическая система. По национальному проекту "Инфраструктура для жизни", реализуемому по решению президента В.В.Путина, ведется обновление общественного транспорта.

Так, в текущем году в Самару уже поставлены и вышли на маршруты 300 автобусов, в Тольятти будут закуплены 48 автобусов и семь троллейбусов. Запланирована также поставка 40 односекционных трамвайных вагонов.

"Дорогие друзья! Профессия автомобилиста, водителя пассажирского транспортного средства требует высочайшего мастерства, выдержки и ответственности. Не сомневаюсь, что эти качества и в дальнейшем позволят вам повышать достигнутые показатели, обеспечивать безопасность дорожного движения, делать жизнь людей более комфортной и благополучной. Искренне благодарю вас за достойный вклад в укрепление экономического потенциала региона, преданность трудовым традициям, заложенным ветеранами отрасли. Выражаю особую признательность водителям, доставляющим гуманитарные грузы в зону СВО. Укрепляя связь тыла с фронтом, вы помогаете нашим героям побеждать. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма и водительской удачи!" - заключил губернатор.

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

