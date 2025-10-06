16+
Образование Общество

Всероссийская викторина "История будущего" пройдет в Самаре на трех площадках

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
7 октября Национальный центр "Россия" станет площадкой масштабного события — Всероссийской просветительской викторины "История будущего: технологии научной фантастики". Мероприятие приурочено ко второму Международному симпозиуму "Создавая будущее" и реализуется в рамках инициативы "Работа с опытом и проектирование будущего" Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Ведущей мероприятия станет известная телеведущая, журналистка, общественный деятель, телепродюсер Яна Чурикова.

"История будущего: технологии научной фантастики" — всероссийская просветительская викторина для школьников от 14 лет и студентов. Она призвана вовлечь талантливую молодежь в научно-техническое творчество и прогнозирование, формирование образа будущего России. Викторина состоит из двух этапов — отборочного и финального для 100 лучших участников.

На отборочном этапе участникам предстоит ответить на 15 вопросов. Участниками могут стать учащиеся школ старше 14 лет и студенты высших учебных заведений, профессионально ориентированные образовательные учреждения и колледжи. Для участия необходимо зарегистрироваться заранее на портале проекта по адресу: историябудущего.рф. Время начала викторины: 7 октября в 11 часов по московскому времени.

На викторине известные актеры, ученые, писатели, общественные деятели будут читать отрывки из советской научной фантастики и задавать участникам вопросы о технологиях, предсказанных и описанных фантастами прошлого, которые стали неотъемлемой частью современного мира.

Организаторы подчеркивают важность развития интереса к науке и новым технологиям среди молодого поколения, ведь именно оно сможет реализовать новые грандиозные проекты и преобразовать страну в эпоху глобальных технологических изменений.

Развитие научного потенциала Самарской области, вовлечение  молодежи в научно-техническую деятельность и формирование технологического суверенитета — мультиформатная работа, которая ведется в регионе по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Викторина "История будущего" в Самарской области очно пройдет на трех региональных площадка: Самарский государственный технический университет (ул. Ново-Садовая, 14); Самарский государственный медицинский университет (ул. Гагарина, 18А) и областной центр детско-юношеского технического творчества (ул. Фрунзе, 98).

По итогам викторины в каждом федеральном округе будет определен шорт-лист из 100 финалистов (по 10 участников от каждого федерального округа, а также 20 участников из новых регионов). Финалисты будут готовить видеоролик о новой технологии для укрепления технологического суверенитета России. 

Для победителей викторины предусмотрены особые награды: возможность лично познакомиться с исследовательскими лабораториями и современными объектами, такими как суперсовременный ускорительный комплекс NICA, строительство которого завершается в Дубне. Благодаря этим экскурсиям участники смогут увидеть своими глазами, как рождаются новейшие открытия и исследования, которые однажды войдут в учебники истории.

