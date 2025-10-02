Открыт прием заявок на Всероссийскую премию "Голос истории"

В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи. Ее цель — поддержать и распространить лучшие методы обучения истории, поощрить новаторские подходы и вовлечь детей и подростков в активное изучение и сохранение исторического наследия нашей страны.

Премия включает в себя 10 номинаций, охватывающих различные направления популяризации отечественной истории, патриотического воспитания, сохранения и защиты исторической правды.

Участниками премии могут стать граждане РФ в возрасте от 12 лет, юридические лица и коллективы авторов. В номинации "Лучший зарубежный проект об истории России" к участию приглашаются физические и юридические лица иностранных государств.

Заявки на участие в премии будет оценивать Экспертный совет. В его состав входят историки, педагоги, эксперты по работе с детьми и молодежью в области патриотического воспитания, лидеры общественного мнения и представители молодежных сообществ.

Лауреаты премии помимо профессионального признания получат ценные призы и поддержку от партнеров и организаторов премии, с обширной деловой и культурной программой посетят церемонию вручения премии в Москве, встретятся с выдающимися государственными деятелями и известными историками.

Подать заявку для участия в премии можно на официальном сайте до 1 ноября. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии, которая запланирована на конец ноября.

Организатор премии — АНО "Герои Отечества" при грантовой поддержке "Движения Первых". Партнерами премии выступают Министерство просвещения РФ, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Роспатриотцентр, федеральные музеи, депутаты Государственной Думы и сенаторы РФ. Стратегический партнер премии — ПАО "Транснефть". Проект реализуется при информационной поддержке "Социального навигатора" медиагруппы "Россия сегодня" и АО "Аргументы и факты".

Генеральный директор АНО "Герои Отечества", секретарь организационного комитета премии Владислав Андреевич Курбатов: "Премия "Голос истории" призвана поощрить проекты и инициативы, которые делают процесс изучения истории интересным и захватывающим для молодежи. Мы приглашаем к участию в премии не только молодежных лидеров и исследователей, но и представителей музеев, исторических проектов и некоммерческих организаций. Участие в премии позволит получить признание, новые знакомства, а также поддержку со стороны единомышленников и представителей власти".