Многодетную мать из Самарской области заподозрили в неисполнении родительских обязанностей

Сотрудники СУ СК РФ по Самарской области начали в Чапаевске доследственную проверку по информации о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что местная многодетная мать не занимается воспитанием детей и дает должный уход. Также отмечалось, что старшие дети регулярно сбегали из дома.