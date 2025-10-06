Полицейским пришлось гоняться за лихачом на Mercedes по центру Самары

Самарские полицейские остановили жителя Оренбургской области за опасное вождение и неподчинение полиции. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

4 октября, в 23:21, в центре Самары автоинспекторы заметили Mercedes, который резким начал движение от ресторана. Поведение водителя вызвало подозрения, и иномарку решили остановить для проверки. Однако автомобилист проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. Началась погоня, во время которой нарушитель на большой скорости совершал опасные маневры, чуть не приведшие к ДТП.

Водитель проехал по ул. Куйбышева, затем проехал на ул. Максима Горького, остановился около Речного вокзала, выбежал из машины и попытался скрыться. В итоге его все же задержали. Нарушителем оказался 27-летний житель Оренбургской области. Машину отправили на спецстоянку.