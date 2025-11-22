Ночью над Самарской областью сбито 15 беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО на территории Российской Федерации уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Из них 15 - над территорией Самарской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Напомним, что в регионе действует запрет на съемку беспилотников, работы ПВО и мест расположения временной дислокации сил и средств Министерства обороны РФ.





