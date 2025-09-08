В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА

В соответствии с указом президента РФ от 19.10.2022 № 757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756" для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Самарской области оперативный штаб региона, созданный в соответствии с этим указом, принял решение о запрете на фотографирование, видео- и киносъемку, а также публикацию и распространение в СМИ и соцсетях любой информации, касающейся:
— применения и последствий применения средств противодействия БПЛА;
— мест падения и нахождения БПЛА, а также мест поражения объектов с использованием БПЛА, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений;
— мест расположения временной дислокации сил и средств Министерства обороны РФ, правоохранительных органов, объектов военной инфраструктуры, средств противодействия БПЛА, сооружений систем связи, сооружений и систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, объектов промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов и иных критически важных объектов.
Неисполнение или нарушение запрета в соответствии со ст. 10.9 Закона Самарской области от 1.11.2007 № 115-ГД "Об административных правонарушениях на территории Самарской области" влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей.
Последние комментарии
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!