В Сергиевском районе разыскивают мужчину, пропавшего в июне 2024 года

Полиция разыскивает жителя поселка Серноводск 52-летнего Владимира Сотиякова, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Ночью 19 июня 2024 года он ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 45–50 лет, рост 175–180 см, среднего телосложения, глаза зеленого цвета, волосы короткие светло-русые.

Был одет: шорты черного цвета, сланцы резиновые черного цвета, при себе имел покрывало коричневого цвета.

Всех, кто видел разыскиваемого или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по Сергиевскому району 8(8465)521-441 либо 112. Конфиденциальность гарантируется.