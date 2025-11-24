РКЦ "Прогресс" выиграл почти 20 млн руб. в суде у "владельца белого рояля" и подельников

Служители Фемиды вынесли решение по иску АО "РКЦ "Прогресс" к бывшему первому заместителю гендиректора того же РКЦ по экономике и финансам Константину Наумову, а также заместителю коммерческого директора "Производственная компания "Станкопресс" Александру Володину и гендиректору ООО "СтройПроектАвангард" Михаилу Куколеву. В вердикте по этому иску суд ссылается на приговор Измайловского районного суда Москвы.

Напомним, сначала сотрудники УФСБ по Самарской области задержали Наумова. При обысках у него обнаружили несколько особняков с домашним кинозалом, погребами, прачечной, множеством спален и гостиных, сауной, гаражами, летними верандами. Фото шикарных апартаментов с белым роялем появлялись в телеграм-каналах. На суде по избранию меры пресечения Наумов объяснял наличие у него недешевой недвижимости ведением бизнеса. По изначальной версии силовиков, несколько лет назад Наумов заключил договор между РКЦ "Прогресс" и ООО "Технокомплектлинии" на работы по первичной аттестации комплексов 400-05. Однако эти работы были выполнены ранее, в рамках госконтракта. То есть новый договор был фиктивным. В итоге РКЦ "Прогресс" потерял более 4,9 млн рублей. Позже в обвинение добавили и другие эпизоды предполагаемых правонарушений. Всего их было четыре.

"По имеющимся данным, Куколев и Володин, находясь в служебной зависимости от человека, являющегося бенефициарным владельцем возглавляемого ими ООО "ТКЛ", согласились на предложение последнего, заключающееся в оказании содействия в совершении хищения денежных средств ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-ПРОГРЕСС", - следовало из материалов суда.

Силовики считали, что гендиректор ООО "ТКЛ" Куколев должен был подписать подготовленные Володиным фиктивные договоры, а позже и документы, подтверждающие якобы выполнение работ по этим договорам.

"Наумова приговорили к пяти годам лишения свободы, Володина - к четырем, Куколева - к трем. Все трое должны отбывать наказание в колонии общего режима. Меру пресечения им изменили и взяли под стражу в зале суда", - рассказывали журналисту Волга Ньюс в Измайловском суде Москвы.

Но вот далее РКЦ "Прогресс" обратился в суды Самарской области с иском к осужденной троице о возмещении ущерба. Согласно приговору Измайловского районного суда Москвы, ущерб составляет по одним договорам более 14,8 млн руб., по вторым - около 5 млн рублей. Возместили же Наумов и Володин около 50 тыс. руб. на двоих. Адвокаты осужденных в судах просили "применить последствия пропуска исковой давности" либо взыскать сумму в разы меньшую.

Любопытно, что, согласно данным Измайловского районного суда, в частности, Володин уже освобожден "по отбытию наказания". В итоге по иску "Прогресса" на днях было постановлено: требования о возмещении ущерба удовлетворить, взыскать с ответчиков солидарно 14,8 млн руб., а с двух из них еще и около 5 млн руб. на двоих плюс госпошлину.