16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
11 человек, пытавшиеся сбыть героин в Самаре, получили сроки В суде по делу экс-чиновницы Росимущества разгорелся спор из-за вывода земель Жительница Самары отсудила 1,5 млн у стоматологии за плохое лечение В Самарской области с застройщика взыскали деньги за смерть ребенка на объекте В Самарской области подрядчика осудили за взятку при ремонте детсада

Суды Происшествия

В Самаре женщина получила переломы на входе в торговый центр

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 156
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Пострадавшая зацепилась подошвой ботинка за покрытие. После травмы она отсудила компенсацию у владельцев ТЦ "Вива Лэнд".

Согласно опубликованным материалам суда, женщина заходила в ТЦ "Вива Лэнд", но противоскользящее покрытие пола не было закреплено. Посетительница зацепилась подошвой ботинка о противоскользящую вставку перед автоматической дверью, потеряла равновесие и упала.

"Падение произошло в результате подъема правого среза противоскользящего покрытия, вследствие приложения усилия рядом идущего человека ближе к центру вставки из противоскользящего покрытия его веса", — указана в судебных материалах версия женщины.

Около 16:30 супруг женщины вызвал "скорую помощь". Медики сделали обезболивающий укол и наложили фиксирующие повязки. Потом ее доставили в больницу и диагностировали переломы. Позже была проведена операция. Далее женщина подала иск в суд.

Суд Кировского района Самары постановил: взыскать с ООО "Рубин" компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг представителя, расходы на оплату услуг эксперта, штраф, а всего — 679 тыс. рублей. Представители ООО "Рубин" решение обжаловали, настаивая, что "в материалах дела отсутствуют доказательства причинения вреда ответчиком истцу вследствие ненадлежащего содержания здания в безопасном для третьих лиц состоянии". После рассмотрения жалобы решение суда первой инстанции оставили в силе. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30