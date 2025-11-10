В Самаре женщина получила переломы на входе в торговый центр

Пострадавшая зацепилась подошвой ботинка за покрытие. После травмы она отсудила компенсацию у владельцев ТЦ "Вива Лэнд".

Согласно опубликованным материалам суда, женщина заходила в ТЦ "Вива Лэнд", но противоскользящее покрытие пола не было закреплено. Посетительница зацепилась подошвой ботинка о противоскользящую вставку перед автоматической дверью, потеряла равновесие и упала.

"Падение произошло в результате подъема правого среза противоскользящего покрытия, вследствие приложения усилия рядом идущего человека ближе к центру вставки из противоскользящего покрытия его веса", — указана в судебных материалах версия женщины.

Около 16:30 супруг женщины вызвал "скорую помощь". Медики сделали обезболивающий укол и наложили фиксирующие повязки. Потом ее доставили в больницу и диагностировали переломы. Позже была проведена операция. Далее женщина подала иск в суд.

Суд Кировского района Самары постановил: взыскать с ООО "Рубин" компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг представителя, расходы на оплату услуг эксперта, штраф, а всего — 679 тыс. рублей. Представители ООО "Рубин" решение обжаловали, настаивая, что "в материалах дела отсутствуют доказательства причинения вреда ответчиком истцу вследствие ненадлежащего содержания здания в безопасном для третьих лиц состоянии". После рассмотрения жалобы решение суда первой инстанции оставили в силе.