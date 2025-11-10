Жительница Самарской области получала выплаты за ребенка-инвалида, которого сдала в интернат

В Жигулевский городской суд отправилось уголовное дело 56-летней женщины о мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в 2011 г. мать несовершеннолетнего инвалида отправила его в специализированное учреждение на полное государственное обеспечение. Затем женщина оформила социальные выплаты на содержание ребенка, сказав, что якобы малолетний проживает с ней. В итоге с 2015 по 2025 г. обвиняемая незаконно получила более 2 млн рублей.