Полицейские поймали в Самаре мужчину с 2,4 кг героина

В Самаре задержали 35-летнего мужчину с крупной партией наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Полицейским поступила информация о подозрительной деятельности, и они пришли с проверкой. В гараже, которым пользовался мужчина, нашли оборудование для фасовки, 300 свертков и один большой брикет с белым порошком, а также два пакетика в кармане куртки. Всего было изъято более 2,4 кг героина и 100 г метадона.

Задержанный объяснил, что нашел подработку в интернете и по указанию анонимного куратора приобрел крупную партию наркотика, которую должен был расфасовать и разложить по тайникам в Самаре.