Самарская полиция вычислила мошенника, причастного к хищению 300 тыс. рублей у пенсионерки

В октябре в полицию Борского района обратилась 75-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что у нее похитили 300 тыс. рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.
Пенсионерке на стационарный телефон позвонил неизвестный, который рассказал, что нужно срочно продлить договор с телефонной компанией, иначе она останется без связи. Женщина назвала незнакомцу свои персональные данные, после чего он положил трубку.
Спустя время ей позвонил якобы представитель силового ведомства, который убедил пожилую женщину в том, что злоумышленники завладели конфиденциальной информацией и пытаются похитить ее сбережения и, чтобы их сохранить, необходимо передать деньги одному из сотрудников. Находясь под влиянием мошенников, пожилая женщина отдала все свои сбережения молодому человеку, который приехал к ней домой и назвал условный пароль.
Сотрудники уголовного розыска установили личность "курьера", задержали 18-летнего злоумышленника и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса ранее несудимый, безработный житель Омска признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что действовал по инструкции анонимного "работодателя", с которым познакомился в мессенджере. Выполняя функцию "курьера", получил деньги от потерпевшей и перевел их на указанный расчетный счет.
За перевод злоумышленнику обещали выплатить 80 тыс. рублей с оплатой проезда из Омска в Самару.
Следственным отделом МО МВД России "Борский" по Богатовскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Причиненный ущерб местной жительнице возмещен в полном объеме. В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений. Расследование продолжается.
