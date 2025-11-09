Житель Новокуйбышевска попался в центре Самары с метадоном

В Самарской области отправили в суд уголовное дело о приобретении наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Полицейским сообщили о подозрительном мужчине во дворе дома на ул. Садовой в Самаре. При проверке полицейские нашли у 40-летнего жителя Новокуйбышевска сверток с 0,95 г метадона. Мужчина заявил, что специально приехал в Самару за наркотиком и приобрел его для себя.