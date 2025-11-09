Водителю, заблокировавшему автобус в Самаре, грозит уголовная ответственность

В Самаре возбудили уголовное дело из-за конфликта на остановке. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что водитель легковушки нарушил ПДД и припарковался на остановке. Машина перегородила дорогу автобусу с пассажирами. На просьбы переставить автомобиль находившиеся в нем мужчины не реагировали и вели себя агрессивно.

Уголовное дело возбудили по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").