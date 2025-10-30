16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Двух подростков задержали за теракт на железной дороге в Самаре В Самаре 77-летняя женщина отдала мошенникам полмиллиона рублей В Жигулевске задержали мужчину, который похитил алкоголь и выпил его В Самаре руководителя организации заподозрили в задолженности по зарплате на 2,5 млн рублей Бывшего вице-губернатора Виктора Кудряшова могут отправить под суд в декабре

Преступления Происшествия

Двух подростков задержали за теракт на железной дороге в Самаре

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 139
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре задержали двух подростков, подозреваемых в поджоге на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

Ранее сотрудники КбшЖД обнаружили, что в районе одной из железнодорожных платформ в Самаре кто-то вскрыл дверь и поджег трансформаторный шкаф, предназначенный для питания светофоров. Рядом со шкафом нашли гвоздодер, зажигалку и полуторалитровую бутылку бензина.

Сотрудники транспортной полиции вместе со следователями Центрального МСУТ СК России и сотрудниками ФСБ изучили записи с камер наружного наблюдения, опросили возможных свидетелей и в течение суток вышли на подозреваемых. По версии оперативников, злоумышленники успели покинуть Самарскую область. В итоге по месту регистрации одного из подозреваемых — в городе Бавлы Республики Татарстан задержали двух 17-летних студентов ссузов из Татарстана и Самары.

Следствие считает, что подростки в интернете нашли объявление о подработке, а потом получили задание поджечь шкаф на железной дороге. Место диверсии они выбрали там, где один из подозреваемых ранее часто бывал. По словам самих несовершеннолетних, за "работу" им обещали по 20 тыс. рублей.

Теперь молодым людям предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), им грозит до 20 лет лишения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2