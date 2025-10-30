Двух подростков задержали за теракт на железной дороге в Самаре

В Самаре задержали двух подростков, подозреваемых в поджоге на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее сотрудники КбшЖД обнаружили, что в районе одной из железнодорожных платформ в Самаре кто-то вскрыл дверь и поджег трансформаторный шкаф, предназначенный для питания светофоров. Рядом со шкафом нашли гвоздодер, зажигалку и полуторалитровую бутылку бензина.

Сотрудники транспортной полиции вместе со следователями Центрального МСУТ СК России и сотрудниками ФСБ изучили записи с камер наружного наблюдения, опросили возможных свидетелей и в течение суток вышли на подозреваемых. По версии оперативников, злоумышленники успели покинуть Самарскую область. В итоге по месту регистрации одного из подозреваемых — в городе Бавлы Республики Татарстан задержали двух 17-летних студентов ссузов из Татарстана и Самары.

Следствие считает, что подростки в интернете нашли объявление о подработке, а потом получили задание поджечь шкаф на железной дороге. Место диверсии они выбрали там, где один из подозреваемых ранее часто бывал. По словам самих несовершеннолетних, за "работу" им обещали по 20 тыс. рублей.

Теперь молодым людям предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), им грозит до 20 лет лишения свободы.