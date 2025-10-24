Задержан один из участников нападения на автомобилиста на ул. Гагарина

В Самаре возбудили уголовное дело из-за нападения на ул. Гагарина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в интернете появилось видео, на котором группа людей на двух машинах заблокировали "двенадцатую", вытащили водителя, избили, забрали у него кошелек с телефоном и скрылись.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Одного из участников конфликта уже нашли и арестовали.