Тольяттинец напал с ножом на новых знакомых и убил одного

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти отправили под стражу 56-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство двух человек. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.