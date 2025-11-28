Самарец украл в ломбарде украшения на 340 тыс. рублей

В Самаре отправили в суд уголовное дело 35-летнего неоднократно судимого мужчины, обвиняемого в краже ювелирки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, подозреваемый пришел в ломбард на ул. Зои Космодемьянской, где у него была в залоге цепочка, и заметил оставленный без присмотра пакет с ювелирными изделиями. Он положил украшения стоимостью 340 тыс. руб. в карман и ушел в другой комиссионный магазин, где сдал их по своим документам за 244 тыс. рублей. Эти деньги мужчина потратил на погашение долгов и развлечения для своей семьи.

Полицейские быстро вычислили самарца благодаря записям камер видеонаблюдения. Он признал вину и пообещал возместить ущерб.