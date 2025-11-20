"Купим подешевле": появились подробности уголовного дела о махинациях при строительстве очистных в Самаре

Стала известна фабула уголовного дела отца и сына Давыдовых. Бизнесменов обвиняли в крупных махинациях при работах по проекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

Версия следствия стала известна Волга Ньюс из материалов одного из районных судов Самары. Правоохранители подозревают, что случилось примерно следующее. На основании постановления "Об утверждении государственной программы адрес "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" на 2019–2024 годы" из бюджета выделили субсидию на реконструкцию системы обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС (городские очистные канализационные сооружения). В мае 2019 г. было сделано техзадание и проектно-сметный план. Документы прошли госэкспертизу. А дальше Александр и Андрей Давыдовы, по версии следствия, согласовали поставку оборудования, но не всего. А сказали, что некоторое оборудование купят у другой организации, подешевле. Это было сделано в нарушение проектно-сметного плана. Дальше обвиняемые подготовили бумаги о том, что якобы оборудование другого производителя соответствует требуемым характеристикам (хотя это не так). Письма с этим ложными данными направили заказчику — в "Самараводоканал". Приемка оборудования состоялась на Безымянской базе водоснабжения в составе членов комиссии: главного специалиста МБУ "Самараводоканал", главного специалиста МБУ, заведующего сектором контроля за содержанием автомобильных дорог и объектов благоустройства и природоохранных объектов МБУ и других. Комиссия, будучи обманутой исполнителями, документы подписала.

Позже экспертиза установила: оборудование из проекта и поставленное в реальности не является полностью взаимозаменяемыми, поскольку обладают различной жесткостью и разной несущей способностью. Теперь в материалах уголовного дела о мошенничестве разбирается судья Кировского района Яна Кудряшова. Следующее заседание она назначила на 11:00 1 декабря. В деле также участвуют адвокаты Алексей Орлов и Максим Сухов.

Напомним, из бюджета на указанные работы по реконструкции очистных сооружений выделяли субсидию в 131 млн рублей. Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева прокомментировала нарушения при строительстве очистных сооружений в Самарской области как: "Главная опасность хищений и коррупции в том, что украв на миллион — изгадят на десять".

Кстати, ранее сообщалось, что в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" в 2020 г. МП "Самараводоканал" должно было освоить субсидии около 320 млн рублей. 2 октября 2019 г. "Самараводоканал" заключил муниципальный контракт с ООО "СТК" на строительно-монтажные работы, которые должны были быть выполнены до декабря 2020 года. При этом МП не направило подрядчику необходимую проектную документацию. В результате работа не была выполнена в сроки. Более 90 млн руб. субсидий предприятие не освоило, их отозвали в федеральный бюджет.

Согласно открытым данным на 20 ноября 2025 г., ООО "СТК", гендиректором и учредителем которого указан Андрей Давыдов и имевшее контракт с "Самараводоканалом", находится в процессе ликвидации.