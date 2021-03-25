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ЖКХ и благоустройство Общество

"Самараводоканал" из-за нерасторопности не освоил 90 млн руб., выделенных на нацпроект

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура оштрафовала директора МП "Самараводоканал" за нарушение условий предоставления субсидий.

По данным прокуратуры Самарской области, в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" МП в 2020 г. должно было освоить субсидии около 320 млн рублей. 2 октября 2019 г. Самараводоканал заключил муниципальный контракт с ООО "СТК" на строительно-монтажные работы, которые должны были быть выполнены до декабря 2020 года.

При этом МП не направило подрядчику необходимую проектную документацию. В результате работа не была выполнена в сроки. Более 90 млн руб. субсидий предприятие не освоило, их отозвали в федеральный бюджет.

Из-за этого городская прокуратура возбудила административное дело по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ ("Нарушение условий предоставления субсидий").

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