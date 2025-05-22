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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить двух бизнесменов за аферу с проектом "Оздоровление Волги"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении двух московских бизнесменов. Их обвинили в мошенничестве на 131 млн рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, обвинение предъявлено 34-летнему гендиректору ООО и его 52-летнему отцу — бенефициару этой компании.

По версии следствия, в октябре 2019 г. муниципальное предприятие Самары заключилос фирмой обвиняемых муниципальный контракт на реконструкцию системы обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных канализационных сооружениях. На его исполнение из регионального бюджета выделили субсидию более 131 млн рублей.

По документам на объект должно было поступить дорогое оборудование определенной марки. Но в итоге закупили более дешевые комплектующие другого производителя. Согласно экспертизе, поступившие материалы были не такие прочные, как требовалось. В итоге был нанесен материальный ущерб на сумму субсидии.

О происходящем узнали в УФСБ по Самарской области. Расследование далее вели полицейские, сейчас материалы передали в Октябрьский районный суд.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. По данным источников, речь идет о бизнесменах по фамилии Давыдовы. По информации суда, материалы уже поступили на рассмотрение, дата заседания пока не назначена.

Напомним, в Самарской области возбудили восемь уголовных дел о нарушениях при реализации проекта "Оздоровлении Волги" нацпроекта "Экология". Ранее  депутат Госдумы Жанна Рябцева прокомментировала одно из уголовных дел, касающихся "Оздоровления Волги" в Нефтегорске. Парламентарий сказала, что проект был направлен на улучшение экологической ситуации в одной из главных водных артерий страны и реконструкция очистных сооружений в Нефтегорске была важным звеном в этой работе.

"Но в Самарской области все звенья выпали. Там все объекты такие. Сколько бы ни обещали при проверках, глядя в объектив камеры, ничего не сдано", — написала Жанна Рябцева.

Нарушениями при реконструкции очистных сооружений в регионе в прошлые годы недоволен и новый губернатор Вячеслав Федорищев. В правительстве Самарской области отметили, что не по всем объектам работы выполняли в срок.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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