В Самаре будут судить двух бизнесменов за аферу с проектом "Оздоровление Волги"

Самарские полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении двух московских бизнесменов. Их обвинили в мошенничестве на 131 млн рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, обвинение предъявлено 34-летнему гендиректору ООО и его 52-летнему отцу — бенефициару этой компании.

По версии следствия, в октябре 2019 г. муниципальное предприятие Самары заключилос фирмой обвиняемых муниципальный контракт на реконструкцию системы обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных канализационных сооружениях. На его исполнение из регионального бюджета выделили субсидию более 131 млн рублей.

По документам на объект должно было поступить дорогое оборудование определенной марки. Но в итоге закупили более дешевые комплектующие другого производителя. Согласно экспертизе, поступившие материалы были не такие прочные, как требовалось. В итоге был нанесен материальный ущерб на сумму субсидии.

О происходящем узнали в УФСБ по Самарской области. Расследование далее вели полицейские, сейчас материалы передали в Октябрьский районный суд.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. По данным источников, речь идет о бизнесменах по фамилии Давыдовы. По информации суда, материалы уже поступили на рассмотрение, дата заседания пока не назначена.

Напомним, в Самарской области возбудили восемь уголовных дел о нарушениях при реализации проекта "Оздоровлении Волги" нацпроекта "Экология". Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева прокомментировала одно из уголовных дел, касающихся "Оздоровления Волги" в Нефтегорске. Парламентарий сказала, что проект был направлен на улучшение экологической ситуации в одной из главных водных артерий страны и реконструкция очистных сооружений в Нефтегорске была важным звеном в этой работе.

"Но в Самарской области все звенья выпали. Там все объекты такие. Сколько бы ни обещали при проверках, глядя в объектив камеры, ничего не сдано", — написала Жанна Рябцева.

Нарушениями при реконструкции очистных сооружений в регионе в прошлые годы недоволен и новый губернатор Вячеслав Федорищев. В правительстве Самарской области отметили, что не по всем объектам работы выполняли в срок.