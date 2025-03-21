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Депутат Госдумы Жанна Рябцева прокомментировала уголовное дело по очистным в Нефтегорске

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбуждено еще одно уголовное дело о нарушениях при реализации проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Об этом сообщила депутат Госдумы и член центрального штаба ОНФ Жанна Рябцева.

По ее словам, дело по статье "Халатность" возбуждено по обстоятельствам реконструкции очистных сооружений в Нефтегорске. 

"Вместо обещанного улучшения экологической обстановки силовики выявили вопиющие факты халатности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Межрайонная прокуратура проводит проверку обстоятельств нецелевого использования средств и нарушений при реализации важнейшего экологического проекта "Оздоровление Волги", направленного на улучшение экологической ситуации в одной из главных водных артерий страны", — сообщила Жанна Рябцева.

По словам парламентария, реконструкция очистных сооружений в Нефтегорске была важным звеном в этой работе.

"Но в Самарской области все звенья выпали. Там все объекты такие. Сколько бы ни обещали при проверках, глядя в объектив камеры, ничего не сдано", — прокомментировала Жанна Рябцева.

Она напомнила, что мае 2024 г. при парламентском контроле в Нефтегорске были получены данные Росстройконтроля, что  якобы "на объекте все в порядке".

Стоимость работ на объекте составляет 510 млн рублей. При этом сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, и объект был введен после вмешательства прокуратуры.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по ситуации с реконструкцией очистных сооружений в Самаре. В 2019 г. между муниципальным предприятием "Самараводоканал" и ООО "Самарская тепловая компания" был заключен контракт на выполнение работ по объекту "Реконструкция системы обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС г. Самара. Станция УФ обеззараживания". По предварительным данным, сотрудники ООО закупили и смонтировали оборудование, которое дешевле и худшего качества, чем было прописано в контракте. Ущерб мог составить 70 млн рублей. В полиции по материалам ФСБ возбудили дело о мошенничестве.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказывал недовольство ходом реализации проекта "Оздоровление Волги" в регионе. Он отмечал, что за предыдущие шесть лет в регионе не смогли выполнить задачи федерального проекта.

"Регион своевременно и в нужном объеме получал средства федерального бюджета на реконструкцию и строительство 18 очистных сооружений. Но сроки по многим объектам срывались и переносились. Где-то нерадивые подрядчики подвели, где-то была явная халатность органов власти. В итоге с 2019 года сделали только 13 объектов из 18-ти. Причем каждый из них могли ввести в эксплуатацию гораздо раньше. Поэтому здесь оценка Правительства РФ за работу Самарской области — "неуд", — писал он в своем телеграм-канале 13 февраля этого года.

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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