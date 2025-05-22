"Тольяттиазот" стал участником федерального проекта "Профессионалитет"

В правительстве Самарской области состоялось подписание соглашений о партнерстве в целях создания и развития кластеров среднего профессионального образования в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет". "Тольяттиазот" стал участником процесса в качестве одного из опорных работодателей Самарской области, а также индустриального партнера, гарантирующего софинансирование деятельности кластера.

Ключевой целью заключения соглашений является подготовка высококвалифицированных специалистов для химической промышленности и медицины — важнейших отраслей региона. Создание кластеров позволит объединить усилия образовательных учреждений, предприятий и государственных структур, что обеспечит комплексный подход к обучению и профессиональному развитию. Это предполагает разработку современных учебных программ, оснащение лабораторий и мастерских специализированным оборудованием, а также организацию стажировок и практик на предприятиях.

Образовательно-производственный кластер на территории Самарской области будет создан на базе Тольяттинского химико-технологического колледжа, который является одним из стратегических партнеров ТОАЗа на протяжении последних десяти лет. Компания обеспечивает стипендиальную поддержку студентов колледжа, предоставляет возможность прохождения практики и оплачиваемых стажировок, а также участвует в защите выпускных квалификационных работ.

Для дальнейшего формирования и развития кадрового потенциала "Тольяттиазот" проводит масштабную работу по популяризации инженерно-технических специальностей: курирует профильные классы в пяти образовательных учреждениях Тольятти, сотрудничает с ведущими высшими учебными заведениями региона, в том числе по программам целевого обучения, и реализует профориентационные проекты.

Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами АО "ТОАЗ" Андрей Шамин отметил:

"Комплексный подход к вопросу профориентации с созданием образовательного кластера минимизирует дефицит сотрудников на промышленных предприятиях за счет сокращения срока обучения, подготовки кадров под запрос работодателей, а также демонстрирует молодым людям перспективу профессионального развития в собственном городе и регионе. Образовательный кластер — это составная часть федерального проекта "Профессионалитет", который успешно реализуется на территории Самарской области в других отраслях с 2022 года и эффективно показал себя. Я уверен, что такие же высокие результаты будут достигнуты и в химической промышленности региона".