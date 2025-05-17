Двое тольяттинцев вовлекли подростка в кражу

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В Автозаводский районный суд Тольятти отправилось уголовное дело двух мужчин и 16-летнего парня. Их обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а также в вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.