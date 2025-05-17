Двое тольяттинцев вовлекли подростка в кражу

В Автозаводский районный суд Тольятти отправилось уголовное дело двух мужчин и 16-летнего парня. Их обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а также в вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в июле 2024 г. 23-летний парень предложил знакомым, один из которых не достиг совершеннолетия, украсть вещи из автомобиля на парковке ТЦ на ул. Борковской. Выручку от продажи похищенного он обещал поделить. Молодые люди нашли незапертую машину и забрали из нее коврики, магнитолу и колесо общей стоимостью 28 тыс. рублей.
Во время следствия обвиняемые возместили ущерб.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы