Жителя Самары задержали за убийство матери

В Самаре отправили под стражу 49-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 13 мая мужчина дома поссорился с 67-летней матерью, напал на нее с ножом и избил табуретом. От полученных травм женщина скончалась.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы