В Самаре ищут жертв лжетаксистов

В Самаре полицейские задержали группу лжетаксистов, подозреваемых в кражах и грабежах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Задержанные — четверо жителей областной столицы 35, 37 и 46 лет. Трое из них ранее были судимы. По версии следствия, в 2024 г. мужчины скооперировались, чтобы промышлять преступлениями. По ночам они под видом таксистов предлагали пьяным людям, выходившим из развлекательных заведений, подвезти их до дома. В дороге жертв еще подпаивали. Также водитель закрывал окна и включал печку, чтобы пассажир заснул. После этого у потерпевших забирали деньги, украшения и дорогие гаджеты, а затем высаживали в промзонах на окраине.

Сейчас правоохранители ищут тех, кому еще навредили фальшивые таксисты. Потерпевших просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам 102, 8(846)921-37-41, 8(996)745-16-93.