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Преступления Происшествия

В Самаре ищут жертв лжетаксистов

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские задержали группу лжетаксистов, подозреваемых в кражах и грабежах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Задержанные — четверо жителей областной столицы 35, 37 и 46 лет. Трое из них ранее были судимы. По версии следствия, в 2024 г. мужчины скооперировались, чтобы промышлять преступлениями. По ночам они под видом таксистов предлагали пьяным людям, выходившим из развлекательных заведений, подвезти их до дома. В дороге жертв еще подпаивали. Также водитель закрывал окна и включал печку, чтобы пассажир заснул. После этого у потерпевших забирали деньги, украшения и дорогие гаджеты, а затем высаживали в промзонах на окраине.

Сейчас правоохранители ищут тех, кому еще навредили фальшивые таксисты. Потерпевших просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам 102, 8(846)921-37-41, 8(996)745-16-93.

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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