В Сызрани разыскивают подозреваемого в преступлении против несовершеннолетнего

В Сызрани полиция разыскивает мужчину, причастного к преступлению против несовершеннолетнего. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В противоправных действиях подозревают мужчина славянской внешности, на вид 40-50 лет, полного телосложения, ростом 175-180 см. Он был одет в темную бейсболку, темные кроссовки и темную куртку с длинным рукавом. Также на подозреваемом были очки для зрения в прямоугольной оправе. Мужчина может злоупотреблять спиртным.

Всех, кому известна информация о разыскиваемом, правоохранители просят обращаться по телефону дежурной части МУ МВД России "Сызранское" 8-38.33.8464-66 или 102.