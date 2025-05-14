В Сызрани разыскивают подозреваемого в преступлении против несовершеннолетнего

В Сызрани полиция разыскивает мужчину, причастного к преступлению против несовершеннолетнего. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В противоправных действиях подозревают мужчина славянской внешности, на вид 40-50 лет, полного телосложения, ростом 175-180 см. Он был одет в темную бейсболку, темные кроссовки и темную куртку с длинным рукавом. Также на подозреваемом были очки для зрения в прямоугольной оправе. Мужчина может злоупотреблять спиртным.
Всех, кому известна информация о разыскиваемом, правоохранители просят обращаться по телефону дежурной части МУ МВД России "Сызранское" 8-38.33.8464-66 или 102.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы