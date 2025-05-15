Самарские таможенники задержали иностранца, пытавшегося ввезти 19 кг сильнодействующего вещества

Сотрудники Самарской таможни на МАПП "Сагарчин" задержали иностранца, пытавшегося ввезти в Россию запрещенные вещества.

В остановленном для проверки автомобиле нашли шесть мешков с 1918 флаконами глазных капель "тропикамид 1% 10 мл". При этом тропикамид является сильнодействующим веществом, которое нельзя просто так ввезти в РФ. Общий вес тропикамида составил более 19 кг.

В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ").