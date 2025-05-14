Тольяттинец пытался продавать "грибные" наркотики

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В Тольятти 24-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о покушении на производство и сбыт наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.