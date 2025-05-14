Тольяттинец пытался продавать "грибные" наркотики

В Тольятти 24-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о покушении на производство и сбыт наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемого задержали возле дома на бульваре Гая. Затем при обыске в его квартире нашли 77 капсул с 13 г псилоцина. По версии правоохранителей, вещество мужчина получил высушенных галлюциногенных грибов, а капсулы планировал сбывать через тайники.
В итоге тольяттинца отправили под стражу.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы