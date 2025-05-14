Самарца задержали за попытку убить сожительницу и соседа

В Самаре отправили под стражу мужчину, подозреваемого в покушении на убийство двух человек. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая самарец дома выпивал с сожительницей. В какой-то момент они поссорились, и мужчина два раза ударил ножом 41-летнюю женщину.
На помощь потерпевшей прибежали соседи и попытались остановить злоумышленника. Между обвиняемым и соседом началась драка, и дебошир еще и несколько раз ударил ножом оппонента.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы