Самарца задержали за попытку убить сожительницу и соседа

В Самаре отправили под стражу мужчину, подозреваемого в покушении на убийство двух человек. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая самарец дома выпивал с сожительницей. В какой-то момент они поссорились, и мужчина два раза ударил ножом 41-летнюю женщину.

На помощь потерпевшей прибежали соседи и попытались остановить злоумышленника. Между обвиняемым и соседом началась драка, и дебошир еще и несколько раз ударил ножом оппонента.