Житель Самарской области отдал мошенникам 1,4 млн рублей

В Самарской области 27-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ему в мессенджере позвонил неизвестный, представился правоохранителем и убедил, что нужно проверить подлинность всех денег. Также потерпевшему якобы нужно было задекларировать свои доходы и для сохранности срочно перевести средства на "безопасный счет".
Мужчина так и сделал и отправил мошенникам 1,44 млн рублей. После этого "правоохранитель" пропал.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы