Житель Самарской области отдал мошенникам 1,4 млн рублей

В Самарской области 27-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ему в мессенджере позвонил неизвестный, представился правоохранителем и убедил, что нужно проверить подлинность всех денег. Также потерпевшему якобы нужно было задекларировать свои доходы и для сохранности срочно перевести средства на "безопасный счет".

Мужчина так и сделал и отправил мошенникам 1,44 млн рублей. После этого "правоохранитель" пропал.