Липовый "сотрудник ФСБ" выманил у тольяттинца миллион рублей

В полицию Автозаводского района обратился 25-летний тольяттинец, который сообщил, что стал жертвой интернет-мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Она рассказал, что ему в мессенджере позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ, и рассказал, что кто-то якобы взломал его кабинет на "Госуслугах" и совершил вход в банковские учреждения, чтобы похитить деньги. Неизвестный предложил тольяттинцу альтернативу: перевести накопления — более 1 млн рублей — на "безопасный счет".

Мужчина по инструкции перевел деньги, но чуть позже понял, что стал жертвой афериста.

По данному факту возбуждено уголовное дело.