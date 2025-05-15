Липовый "сотрудник ФСБ" выманил у тольяттинца миллион рублей

В полицию Автозаводского района обратился 25-летний тольяттинец, который сообщил, что стал жертвой интернет-мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Она рассказал, что ему в мессенджере позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ, и рассказал, что кто-то якобы взломал его кабинет на "Госуслугах" и совершил вход в банковские учреждения, чтобы похитить деньги. Неизвестный предложил тольяттинцу альтернативу: перевести накопления — более 1 млн рублей — на "безопасный счет".
Мужчина по инструкции перевел деньги, но чуть позже понял, что стал жертвой афериста.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы