16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Липовый "сотрудник ФСБ" выманил у тольяттинца миллион рублей Подросток из Тольятти забирал у пенсионеров деньги по указке мошенников Житель Борского района набросился с ножом на бывшего одноклассника, а затем вызвал ему "скорую" Мать осужденных за нападение в Борском районе рассказала свою версию событий В Самаре еще один трехлетний ребенок провалился в колодец

Преступления Происшествия

Липовый "сотрудник ФСБ" выманил у тольяттинца миллион рублей

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Автозаводского района обратился 25-летний тольяттинец, который сообщил, что стал жертвой интернет-мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Она рассказал, что ему в мессенджере позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ, и рассказал, что кто-то якобы взломал его кабинет на "Госуслугах" и совершил вход в банковские учреждения, чтобы похитить деньги. Неизвестный предложил тольяттинцу альтернативу: перевести накопления — более 1 млн рублей — на "безопасный счет".

Мужчина по инструкции перевел деньги, но чуть позже понял, что стал жертвой афериста.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1