В Сызрани отправят под суд рыбака-нарушителя

В Сызрани отправили в суд уголовное дело о незаконной рыбалке. Об этом сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.

В начале апреля во время рейда транспортные полицейские в акватории Волги задержали местного жителя, который приплыл забрать рыбу из поставленной ранее сути. Он успел выловить восемь штук плотвы. Ущерб оценили в сумму более 2 тыс. рублей.

В связи с этим возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов").