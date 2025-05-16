В Сызрани отправят под суд рыбака-нарушителя

В Сызрани отправили в суд уголовное дело о незаконной рыбалке. Об этом сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.
В начале апреля во время рейда транспортные полицейские в акватории Волги задержали местного жителя, который приплыл забрать рыбу из поставленной ранее сути. Он успел выловить восемь штук плотвы. Ущерб оценили в сумму более 2 тыс. рублей.
В связи с этим возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов").
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы