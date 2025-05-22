Жительница Жигулевска ограбила закрытый на ночь магазин, предварительно спрятавшись внутри

В полицию Жигулевска обратился представитель сетевого магазина, который сообщил что ночью кто-то разбил стекло входной двери, проник в помещение и похитил бытовую химию, алкоголь и продукты на 17 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители определили, что входную дверь разбили с внутренней стороны, и по камерам смогли определить вора — им оказалась местная 33-летняя жительница. Ее оперативно задержали. Женщина пояснила, что пришла в магазин перед закрытием под видом покупателя и спряталась за стеллажом.

После того, как работники покинули помещение, она похитила товары, а затем, разбив стекло входной двери, покинула магазин.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Похищенное изъято.