Жительница Жигулевска ограбила закрытый на ночь магазин, предварительно спрятавшись внутри

В полицию Жигулевска обратился представитель сетевого магазина, который сообщил что ночью кто-то разбил стекло входной двери, проник в помещение и похитил бытовую химию, алкоголь и продукты на 17 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители определили, что входную дверь разбили с внутренней стороны, и по камерам смогли определить вора — им оказалась местная 33-летняя жительница. Ее оперативно задержали. Женщина пояснила, что пришла в магазин перед закрытием под видом покупателя и спряталась за стеллажом.
После того, как работники покинули помещение, она похитила товары, а затем, разбив стекло входной двери, покинула магазин.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Похищенное изъято.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы