Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам завершения строительства очистных сооружений региона

В понедельник, 24 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочее совещание, посвященное вопросам завершения строительно-монтажных работ на очистных сооружениях в Новокуйбышевске и Сызрани, а также достижению показателей нормативного сброса сточных вод на уже действующих объектах. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие главы муниципальных образований региона.

О текущей ситуации доложил заместитель председателя областного правительства Михаил Белоусов. В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" в регионе были запланированы реконструкция и строительство 18 очистных сооружений. Однако не по всем объектам работы выполнялись в срок. В настоящее время большая часть уже введена в эксплуатацию. Вместе с тем два объекта — в Новокуйбышевске и Сызрани — остаются незавершенными. Здесь продолжаются строительно-монтажные работы, определены новые сроки их ввода в эксплуатацию — август 2025 года.

Отметим, все 18 очистных сооружений региона находятся на контроле правительства Российской Федерации. Так, в феврале текущего года Самарскую область с рабочим визитом посетила федеральная делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Козловым. В ходе поездки министр лично осмотрел проблемные объекты региона.

Отдельная работа ведется над выведением готовых объектов на нормативные показатели. Один из ключевых критериев — снижение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку. В 2025 г. планируется завершить пусконаладочные работы и выйти на норматив по 16 очистным сооружениям.

По очистным сооружениям, находящимся в эксплуатации, глава региона акцентировал внимание муниципалитетов на необходимости усиления работы с предприятиями в части недопущения несанкционированного сброса сточных вод.

Также в настоящее время Самарская область включилась в новый федеральный проект "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие".