Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Военно-воздушных сил России

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Военно-воздушных сил России.
"Уважаемые авиаторы и ветераны Военно-воздушных сил! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Наш регион традиционно является одним из важнейших центров авиастроения и подготовки летных кадров.
Собранные у нас в годы Великой Отечественной войны штурмовики Ил-2, прозванные "летающими танками", внесли значительный вклад в Победу. И сегодня предприятия регионального ОПК достойно выполняют гособоронзаказ, обеспечивая обороноспособность страны.
Жители Самарской области гордятся тем, что на территории региона размещается прославленное Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, недавно отметившее 85-летие со дня образования. Сызранские вертолетчики, проявляя мужество, героизм и высочайшее летное мастерство, с высокой эффективностью решают поставленные перед ними задачи в ходе специальной военной операции.
Самарская область поддерживает тесные связи с личным составом гвардейской Донбасской Краснознаменной авиационной дивизии. Хорошей традицией стала шефская помощь региона экипажам стратегических бомбардировщиков "Самара" и "Николай Кузнецов", которые с честью выполняют свой долг по защите воздушных рубежей нашего государства.
Дорогие друзья! Благодарю вас за верность своему долгу, честную, самоотверженную службу. Уверен, что в нынешнем году, объявленном Верховным Главнокомандующим, Президентом Российской Федерации В.В.Путиным Годом защитника Отечества, вы приумножите достижения Военно-воздушных сил России.
Спасибо ветеранам ВВС, чей опыт и знания помогают молодым авиаторам воплотить свою мечту о небе и стать настоящими профессионалами.
От всей души желаю вам успехов в служении нашей Отчизне! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вашим семьям!" - говорится в поздравительном адресе.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка