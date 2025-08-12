Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Военно-воздушных сил России

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Военно-воздушных сил России.

"Уважаемые авиаторы и ветераны Военно-воздушных сил! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Наш регион традиционно является одним из важнейших центров авиастроения и подготовки летных кадров.

Собранные у нас в годы Великой Отечественной войны штурмовики Ил-2, прозванные "летающими танками", внесли значительный вклад в Победу. И сегодня предприятия регионального ОПК достойно выполняют гособоронзаказ, обеспечивая обороноспособность страны.

Жители Самарской области гордятся тем, что на территории региона размещается прославленное Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, недавно отметившее 85-летие со дня образования. Сызранские вертолетчики, проявляя мужество, героизм и высочайшее летное мастерство, с высокой эффективностью решают поставленные перед ними задачи в ходе специальной военной операции.

Самарская область поддерживает тесные связи с личным составом гвардейской Донбасской Краснознаменной авиационной дивизии. Хорошей традицией стала шефская помощь региона экипажам стратегических бомбардировщиков "Самара" и "Николай Кузнецов", которые с честью выполняют свой долг по защите воздушных рубежей нашего государства.

Дорогие друзья! Благодарю вас за верность своему долгу, честную, самоотверженную службу. Уверен, что в нынешнем году, объявленном Верховным Главнокомандующим, Президентом Российской Федерации В.В.Путиным Годом защитника Отечества, вы приумножите достижения Военно-воздушных сил России.

Спасибо ветеранам ВВС, чей опыт и знания помогают молодым авиаторам воплотить свою мечту о небе и стать настоящими профессионалами.

От всей души желаю вам успехов в служении нашей Отчизне! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вашим семьям!" - говорится в поздравительном адресе.