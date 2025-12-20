16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Путешествия: "Щелкунчик. Ледовое шоу" попал в топ-10 в Самаре Сбер: миллионы заказов, тысячи сэкономленных лет и миллиарды бонусов Спасибо Андрей Залиш: Объем выдач автокредитов в 2025 году может снизиться на 24% Россельхозбанк выпустил новое мобильное приложение для пользователей iOS Детская "Карта жителя" региона помогает экономить на проезде в транспорте

Финансы Экономика и бизнес

Авито Путешествия: "Щелкунчик. Ледовое шоу" попал в топ-10 в Самаре

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В топ самых популярных детских новогодних мероприятий в Самаре вошли ледовое шоу "Щелкунчик" и новогоднее представление "Секрет старинных часов". По данным сервиса Kassir.ru, в России наблюдается небывалый ажиотаж вокруг детских новогодних представлений. По сравнению с прошлым годом спрос на такие мероприятия вырос в два раза, а число предложений в Поволжье — на 76%.

Детские события остаются одними из самых доступных в культурном сегменте: средняя стоимость билета год к году увеличилась всего на 4% и составляет 1214 рублей. Но есть варианты и дешевле: в Краснодаре на спектакль "На Кубани Новый год" можно пойти за 350 рублей, в Ставрополье — на новогоднюю хореографическую сказку "Морозко" за 400 рублей, в Кирове на интерактивный спектакль "Снежная королева" за 450 рублей, а в Астрахани на новогоднего "Доктора Айболита" за 480 рублей.

По данным Авито Путешествий, спрос на посуточную аренду квартир в Самаре на новогодние праздники вырос в 2 раза относительно прошлого года. Средняя стоимость аренды квартиры на январские каникулы в городе составляет 3330 рублей в сутки. В основном гости бронируют жилье на 3 ночи, а заселяться планируют втроем.

"Индустрия детских мероприятий активно развивается по всей стране. По статистике Kassir.ru, число предложений выросло в разы особенно в крупных центрах: в Москве и Петербурге оно увеличилось более чем вдвое. Заметный прирост и в регионах: в Поволжье (+76%), Центральной России (+70%), на Урале (+56%), в Сибири и на Дальнем Востоке (+33%). Важно, что растёт не только количество, но и разнообразие событий: появляются новые форматы привычных постановок, набирают популярность ледовые шоу. Теперь родителям проще подобрать мероприятие по бюджету и заранее запланировать яркие впечатления для детей в поездках, например, во время новогодних каникул", — комментирует Елена Глуховская, генеральный директор Kassir.ru.

Детские спектакли всё чаще становятся поводом для путешествий по стране, особенно в регионы, где развита инфраструктура и велик выбор мероприятий. По данным сервиса Авито Путешествия, в целом по стране россияне на праздники забронировали на 17,5% больше посуточных квартир, чем в прошлом году. Активнее всего снимают однокомнатные (40% от всего объема бронирований) и двухкомнатные (28%) квартиры, которые хорошо подходят для размещения семьей. Обычно путешествия короткие: в среднем по России на январские праздники бронируют жилье на 3 суток.

"По нашим опросам, 39% россиян планируют семейное путешествие на ближайших новогодних праздниках, и в большинство из них возьмут детей. Новогодние представления, ёлки и ледовые шоу помогают сохранить баланс между интересами взрослых и юных путешественников: дети получают те эмоции, за которыми едут на зимние каникулы, а взрослые — пространство для совместного отдыха и собственных впечатлений. Это хороший способ интересно провести дни отпуска, ощутить новогоднюю атмосферу и пополнить семейную копилку тёплых воспоминаний", — комментирует Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей.

Хотя до Нового года осталось чуть меньше двух недель, время выбрать подходящее направление для путешествия и досуг есть. Билеты на детские новогодние события обычно не приобретают заранее: в среднем такие покупки делают за 4 дня до мероприятия, поскольку хотят быть уверены, что поход действительно состоится. Для сравнения билеты на фестивали приобретают за 111 дней до нужной даты, на концерты — за 54 дня, в театр — за 20 дней. Но это правило не работает для самых ажиотажных детских новогодних мероприятий, за лучшими билетами на которые родители охотятся в первые минуты после старта продаж. В 2025-м активно приобретать билеты начали в середине ноября. Тем не менее растущий ассортимент и альтернативные постановки позволяют найти интересное детское мероприятие даже за несколько дней до его начала. То же можно сказать и про посуточное жилье: раннее бронирование позволит выбрать оптимальные варианты по соотношению цены и качества.

Сколько стоит посуточная аренда квартир в топ-10 направлениях страны для культурного новогоднего досуга с детьми, данные Авито Путешествий и Kassir.ru

Город

Cтоимость в сутки, рублей

Длительность бронирования, ночей

Самое популярное детское новогоднее событие

Астрахань

2 895

3

"Цирк Деда Мороза"

Владивосток

4 500

3

"Морозко"

Волгоград

3 020

3

Мадам Карр-а-Бас и Новый год

Воронеж

3 174

2

Звёздная сказка

Екатеринбург

3 940

3

Щелкунчик. Новогодняя сказка

Ижевск

2 880

3

Три кота: Новый год в Котополисе!

Киров

2 850

3

Новогодние приключения в Зазеркалье

Краснодар

3 740

3

Двенадцать месяцев

Нижний Новгород

5 960

3

Красная Шапочка и Новый год

Новосибирск

3 485

3

Алиса в Стране Чудес

Петрозаводск

4 440

3

Только раз, под Новый год, чудеса случаются!

Ростов-на-Дону

3 440

2

Снежная сказка

Самара

3 330

3

Щелкунчик. Ледовое шоу

Саратов

2 825

3

Ледовое шоу "Снегурочка"

Сочи

6 130

5

Ледовое шоу Татьяны Навки: Щелкунчик

Ульяновск

2 870

3

Аленький цветочек

Уфа

3 120

2

Новогодние приключения Конька Горбунка

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4