Авито Путешествия: "Щелкунчик. Ледовое шоу" попал в топ-10 в Самаре

В топ самых популярных детских новогодних мероприятий в Самаре вошли ледовое шоу "Щелкунчик" и новогоднее представление "Секрет старинных часов". По данным сервиса Kassir.ru, в России наблюдается небывалый ажиотаж вокруг детских новогодних представлений. По сравнению с прошлым годом спрос на такие мероприятия вырос в два раза, а число предложений в Поволжье — на 76%.

Детские события остаются одними из самых доступных в культурном сегменте: средняя стоимость билета год к году увеличилась всего на 4% и составляет 1214 рублей. Но есть варианты и дешевле: в Краснодаре на спектакль "На Кубани Новый год" можно пойти за 350 рублей, в Ставрополье — на новогоднюю хореографическую сказку "Морозко" за 400 рублей, в Кирове на интерактивный спектакль "Снежная королева" за 450 рублей, а в Астрахани на новогоднего "Доктора Айболита" за 480 рублей.

По данным Авито Путешествий, спрос на посуточную аренду квартир в Самаре на новогодние праздники вырос в 2 раза относительно прошлого года. Средняя стоимость аренды квартиры на январские каникулы в городе составляет 3330 рублей в сутки. В основном гости бронируют жилье на 3 ночи, а заселяться планируют втроем.

"Индустрия детских мероприятий активно развивается по всей стране. По статистике Kassir.ru, число предложений выросло в разы особенно в крупных центрах: в Москве и Петербурге оно увеличилось более чем вдвое. Заметный прирост и в регионах: в Поволжье (+76%), Центральной России (+70%), на Урале (+56%), в Сибири и на Дальнем Востоке (+33%). Важно, что растёт не только количество, но и разнообразие событий: появляются новые форматы привычных постановок, набирают популярность ледовые шоу. Теперь родителям проще подобрать мероприятие по бюджету и заранее запланировать яркие впечатления для детей в поездках, например, во время новогодних каникул", — комментирует Елена Глуховская, генеральный директор Kassir.ru.

Детские спектакли всё чаще становятся поводом для путешествий по стране, особенно в регионы, где развита инфраструктура и велик выбор мероприятий. По данным сервиса Авито Путешествия, в целом по стране россияне на праздники забронировали на 17,5% больше посуточных квартир, чем в прошлом году. Активнее всего снимают однокомнатные (40% от всего объема бронирований) и двухкомнатные (28%) квартиры, которые хорошо подходят для размещения семьей. Обычно путешествия короткие: в среднем по России на январские праздники бронируют жилье на 3 суток.

"По нашим опросам, 39% россиян планируют семейное путешествие на ближайших новогодних праздниках, и в большинство из них возьмут детей. Новогодние представления, ёлки и ледовые шоу помогают сохранить баланс между интересами взрослых и юных путешественников: дети получают те эмоции, за которыми едут на зимние каникулы, а взрослые — пространство для совместного отдыха и собственных впечатлений. Это хороший способ интересно провести дни отпуска, ощутить новогоднюю атмосферу и пополнить семейную копилку тёплых воспоминаний", — комментирует Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей.

Хотя до Нового года осталось чуть меньше двух недель, время выбрать подходящее направление для путешествия и досуг есть. Билеты на детские новогодние события обычно не приобретают заранее: в среднем такие покупки делают за 4 дня до мероприятия, поскольку хотят быть уверены, что поход действительно состоится. Для сравнения билеты на фестивали приобретают за 111 дней до нужной даты, на концерты — за 54 дня, в театр — за 20 дней. Но это правило не работает для самых ажиотажных детских новогодних мероприятий, за лучшими билетами на которые родители охотятся в первые минуты после старта продаж. В 2025-м активно приобретать билеты начали в середине ноября. Тем не менее растущий ассортимент и альтернативные постановки позволяют найти интересное детское мероприятие даже за несколько дней до его начала. То же можно сказать и про посуточное жилье: раннее бронирование позволит выбрать оптимальные варианты по соотношению цены и качества.

Сколько стоит посуточная аренда квартир в топ-10 направлениях страны для культурного новогоднего досуга с детьми, данные Авито Путешествий и Kassir.ru