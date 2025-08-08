Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта

В пятницу, 8 августа, в Самарской области работает министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым и председателем ПАО "Банк ПСБ" Петром Фрадковым в Тольятти он осмотрел площадку ПАО "КуйбышевАзот" — одного из крупнейших предприятий химической отрасли региона.

Завод занимает лидирующие позиции в РФ по производству минеральных удобрений. Министр ознакомился с производствами по выпуску аммиака, технических нитей и кордной ткани. С руководством предприятия обсудили планы по реализации ключевых инвестиционных проектов.

Также в Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" состоялось совместное заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность", Координационного совета по промышленности Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению. В мероприятии приняли участие Антон Алиханов, Вячеслав Федорищев, Петр Фрадков, представители федеральных министерств, регионов, промышленных предприятий страны, институтов развития.

Темой заседания стало развитие отрасли в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия", промышленный потенциал новых регионов России. Цель — выработать конструктивные решения в сфере химической промышленности, направленные на реализацию нацпроекта и достижение стратегической цели, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, — технологического лидерства.

"C точки зрения технологической независимости отрасли на новых создаваемых мощностях необходимо максимально использовать отечественное оборудование. Для этого на федеральном уровне предусмотрены соответствующие преференции. А в дальнейшем уровень локализации учитывать при госзакупках, закупках компаний с госучастием", — отметил Антон Алиханов.

Нацпроект станет также и драйвером развития машиностроения, металлургии и других смежных отраслей. Его реализация позволит создать новые рабочие места и обеспечить технологическое лидерство отрасли.

В ходе реализации программы государственной поддержки в этом году гранты получили несколько ключевых научных организаций, на базе которых будут сформированы центры инжиниринга — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН. Эти центры сосредоточатся на разработке новых технологий в области гомогенного и гетерогенного катализа, что станет значимым стимулом для развития химической отрасли.

"Хотел бы также обратить внимание на необходимость всестороннего содействия в решении задач нацпроекта на региональном уровне. В качестве системного подхода стоит упомянуть Самарскую область. Основные направления нашей работы закреплены в разработанном с руководством области плане мероприятий на трехлетний период", — подчеркнул Антон Алиханов.

Региональная составляющая играет не менее важную роль в реализации нацпроекта: помимо основных центров химического производства, отмечен потенциал новых территорий Российской Федерации, которые станут базой для размещения производственных мощностей и реализации новых инвестиционных проектов. С целью поддержки реализации этой задачи введен в эксплуатацию инструмент АНО "ИНТИ" по поиску и подбору потенциальных инвестиционных площадок — инвестплощадки.рф.

"Новые материалы и химия" не просто отраслевой проект, а одна из опор технологического будущего России, база для десятков отраслей, от автопрома до беспилотников, от энергетики до фармацевтической промышленности. Это проект, способный изменить структуру экспорта и внутреннего спроса, создать новую индустриальную основу. Именно в регионах строятся новые предприятия, запускаются продуктовые линейки, внедряются технологии, локализуются производственные цепочки, создается инфраструктура. Учитывая крайне важную системную задачу по восстановлению промышленности на новых территориях, в рамках работы Комиссии Государственного Совета по направлению "Промышленность", которую я возглавляю, мы запускаем цикл тематических заседаний. Их цель — выработка конкретных решений по интеграции новых регионов в единое экономическое пространство страны с учетом их уникальной ситуации, потенциала и вызовов", — сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Комментируя повестку заседания, помощник президента, секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин отметил, что обе ее темы имеют стратегическое значение для промышленной политики страны и находятся в фокусе внимания президента РФ.

"В рамках национального проекта на базе вузов и НИИ уже создаются и оснащаются площадки для опытно-промышленного производства и масштабирования технологий, формируются центры опережающей подготовки кадров и центры инженерных разработок. Однако, чтобы принимаемые меры дали устойчивый эффект, важно выстроить надежную защиту внутреннего рынка от импорта. В условиях жесткой конкуренции со стороны иностранных производителей крайне важна синхронизированная работа органов власти. Это использование всех имеющихся и поиск новых возможностей для защиты отечественного производителя на площадке ЕАЭС. В том числе — таможенно-тарифные меры, меры по техническому регулированию отрасли. Регионы уже включились в реализацию нацпроекта, но с учетом масштаба задач необходимо расширять круг вовлеченных предприятий, активнее взаимодействовать с инвесторами и федеральными структурами", — подчеркнул секретарь Госсовета РФ.

По вопросу развития промышленности в новых регионах страны Алексей Дюмин напомнил о том, что президент обозначил необходимость в полной мере реализовать потенциал этих исторических территорий, обеспечить перезапуск их экономики, укрепить финансовую базу и повысить самодостаточность.