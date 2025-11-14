Вячеслав Федорищев встретился с предпринимателями Самарской области

В Самаре на площадке центра "Мой бизнес" состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями. В ходе диалога глава региона подчеркнул их важную роль в социально-экономическом развитии области, отметив особую значимость деятельности бизнес-сообщества в современных условиях.

"Непрост труд предпринимателей, особенно в условиях санкций и экономической нестабильности в мире. Все понимаем ограничения и сложности, которые есть, и вы их преодолеваете", - сказал глава региона.

На встрече обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития делового климата, меры государственной поддержки для предпринимателей, а также перспективы развития проектов участников. Диалог носил предметный и конструктивный характер.

Глава региона ознакомился с образцами продукции местных производителей, включая адаптивную одежду, биологически активные добавки, оборудование для занятий водным спортом на искусственных и естественных водоемах и другое.

Содействия в предоставлении помещения для организации производства на льготных условиях попросила Екатерина Рожкова из Тольятти. Она мать двух детей и не понаслышке знает, с какими трудностями сталкиваются родители особенных ребят. Несколько лет назад Екатерина стала обучаться шитью, чтобы создавать удобную одежду для собственного сына, а теперь у нее свой бренд адаптивной одежды.

Как отметила руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова, Екатерина Рожкова стала победительницей регионального этапа образовательной программы "Мама-предприниматель" и в конце ноября представит Самарский регион на федеральном этапе конкурса.

"В этом году я стала участником фестиваля-маркета "Территория моды", и опыт оказался очень полезным", - сообщила предпринимательница.

Губернатору также представили проект завода по выпуску мягких и твердых желатиновых капсул, построенный в с. Лопатино Волжского района в рамках подписанного на ПМЭФ инвестиционного соглашения. По словам руководителя компании "Самарс" Юрия Кузнецова, в производстве применяется исключительно российское сырье, и это пока единственное подобное предприятие в стране.

"Мы реализовали инвестпроект по производству продукции, без которой невозможен выпуск большинства лекарственных средств, - рассказал Юрий Кузнецов. - Наш основной рынок сбыта - фармпредприятия России, мы закрываем 20% от объема потребностей всего отечественного рынка. Активно сотрудничаем с Беларусью".

В ходе беседы Вячеслав Федорищев поинтересовался планами производителя и наиболее актуальными мерами господдержки.

"Планируем наращивать объем присутствия на российском рынке. При этом отлично конкурируем с зарубежными аналогами - наша уникальная технология помогла устранить технологическую зависимость фармацевтической отрасли от импортных капсул", - рассказал предприниматель.

Индивидуальный предприниматель Сергей Устинов рассказал о своем производстве оборудования для занятий водным спортом, которое уже зарекомендовало себя не только в регионе, но и за его пределами. Предприниматель планирует активно выходить на экспорт.

"Модели разрабатываю сам, пока работаю на зарубежном сырье, но планирую перейти на отечественное, - поделился предприниматель. - В России рынок пока узкий, есть два крупных производителя: мы и москвичи. Конкурируем с импортными брендами, но у нас, помимо более выгодной цены, есть и другие преимущества. В планах - выход на внешние рынки".

Вячеслав Федорищев поинтересовался у предпринимателя участием в международных выставках, отметив, что такие мероприятия дают мощный толчок к значительному росту числа клиентов, к развитию и масштабированию бизнеса.

"К тому же региональным производителям доступны меры поддержки участия в выставках. Изучите перспективные направления и сделайте важный шаг на пути к развитию своего дела", - подчеркнул губернатор.

Также на встрече свою продукцию главе региона представили основатель и руководитель самарской компании "Брик", которая служит резидентом индустриального парка "Преображенка" и входит в кластер предприятий промышленного производства, и представители сызранской компании "Эридан", производящей питьевую бутилированную воду и лимонады, а также руководитель компании "ФармаполВолга" по производству лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе диалога глава региона детально обсудил с предпринимателями их вопросы. Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса. Особое внимание уделено взаимодействию с профильными министерствами региона для решения актуальных запросов, в том числе по вопросам получения мер государственной поддержки.