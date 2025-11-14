16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев встретился с предпринимателями Самарской области Состоялась рабочая встреча глав двух регионов - Вячеслава Федорищева и Александра Дрозденко Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер обсудили перспективы газификации Самарской области Вячеслав Федорищев и Артур Орлов обсудили развитие "Движения Первых" Самарской области Самарцев обязали регистрировать домашних животных

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев встретился с предпринимателями Самарской области

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 94
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре на площадке центра "Мой бизнес" состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями. В ходе диалога глава региона подчеркнул их важную роль в социально-экономическом развитии области, отметив особую значимость деятельности бизнес-сообщества в современных условиях.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Непрост труд предпринимателей, особенно в условиях санкций и экономической нестабильности в мире. Все понимаем ограничения и сложности, которые есть, и вы их преодолеваете", - сказал глава региона.

На встрече обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития делового климата, меры государственной поддержки для предпринимателей, а также перспективы развития проектов участников. Диалог носил предметный и конструктивный характер.

Глава региона ознакомился с образцами продукции местных производителей, включая адаптивную одежду, биологически активные добавки, оборудование для занятий водным спортом на искусственных и естественных водоемах и другое.

Содействия в предоставлении помещения для организации производства на льготных условиях попросила Екатерина Рожкова из Тольятти. Она мать двух детей и не понаслышке знает, с какими трудностями сталкиваются родители особенных ребят. Несколько лет назад Екатерина стала обучаться шитью, чтобы создавать удобную одежду для собственного сына, а теперь у нее свой бренд адаптивной одежды.

Как отметила руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова, Екатерина Рожкова стала победительницей регионального этапа образовательной программы "Мама-предприниматель" и в конце ноября представит Самарский регион на федеральном этапе конкурса.

"В этом году я стала участником фестиваля-маркета "Территория моды", и опыт оказался очень полезным", - сообщила предпринимательница.

Губернатору также представили проект завода по выпуску мягких и твердых желатиновых капсул, построенный в с. Лопатино Волжского района в рамках подписанного на ПМЭФ инвестиционного соглашения. По словам руководителя компании "Самарс" Юрия Кузнецова, в производстве применяется исключительно российское сырье, и это пока единственное подобное предприятие в стране.

"Мы реализовали инвестпроект по производству продукции, без которой невозможен выпуск большинства лекарственных средств, - рассказал Юрий Кузнецов. - Наш основной рынок сбыта - фармпредприятия России, мы закрываем 20% от объема потребностей всего отечественного рынка. Активно сотрудничаем с Беларусью".

В ходе беседы Вячеслав Федорищев поинтересовался планами производителя и наиболее актуальными мерами господдержки.

"Планируем наращивать объем присутствия на российском рынке. При этом отлично конкурируем с зарубежными аналогами - наша уникальная технология помогла устранить технологическую зависимость фармацевтической отрасли от импортных капсул", - рассказал предприниматель.

Индивидуальный предприниматель Сергей Устинов рассказал о своем производстве оборудования для занятий водным спортом, которое уже зарекомендовало себя не только в регионе, но и за его пределами. Предприниматель планирует активно выходить на экспорт.

"Модели разрабатываю сам, пока работаю на зарубежном сырье, но планирую перейти на отечественное, - поделился предприниматель. - В России рынок пока узкий, есть два крупных производителя: мы и москвичи. Конкурируем с импортными брендами, но у нас, помимо более выгодной цены, есть и другие преимущества. В планах - выход на внешние рынки".

Вячеслав Федорищев поинтересовался у предпринимателя участием в международных выставках, отметив, что такие мероприятия дают мощный толчок к значительному росту числа клиентов, к развитию и масштабированию бизнеса.

"К тому же региональным производителям доступны меры поддержки участия в выставках. Изучите перспективные направления и сделайте важный шаг на пути к развитию своего дела", - подчеркнул губернатор.

Также на встрече свою продукцию главе региона представили основатель и руководитель самарской компании "Брик", которая служит резидентом индустриального парка "Преображенка" и входит в кластер предприятий промышленного производства, и представители сызранской компании "Эридан", производящей питьевую бутилированную воду и лимонады, а также руководитель компании "ФармаполВолга" по производству лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе диалога глава региона детально обсудил с предпринимателями их вопросы. Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса. Особое внимание уделено взаимодействию с профильными министерствами региона для решения актуальных запросов, в том числе по вопросам получения мер государственной поддержки.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30