Вячеслав Федорищев: "Крылья Ростеха" – лучшая практика по подготовке кадров для отрасли

В среду, 19 ноября, в Москве состоялось совместное заседание комиссий Государственного Совета РФ по направлениям "Промышленность" и "Кадры".

Оно было посвящено ключевым вопросам кадрового обеспечения промышленных предприятий, роли работодателя в профессиональном развитии специалистов, а также современному состоянию системы образования в подготовке инженерных кадров для отечественной промышленности.

С приветственным словом к участникам совместного заседания обратились председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Госсовета по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В своем выступлении Вячеслав Федорищев обозначил системные вызовы, связанные с обеспечением промышленности квалифицированными кадрами.

"Цель у нас очень простая, — подчеркнул глава региона. — Работая последний год в рамках комиссии по тем или иным отраслям промышленности, мы видим системный запрос на квалифицированные кадры. Причем этот запрос хорошо сегментирован по квалификациям, по регионам и мерам дополнительной государственной поддержки профессионального образования".

Губернатор особо отметил внедрение таких инструментов, как "Профессионалитет", и программ поддержки высшего образования по линии науки, подчеркнув, что в настоящее время у работодателей уже есть конкретный запрос, чтобы, например, в регионе под них формировалась такая программа.

"Это говорит о том, что практики и институты состоялись", — констатировал Вячеслав Федорищев.

Вячеслав Федорищев также сообщил, что в декабре состоится итоговое заседание Госсовета РФ по подготовке кадров для экономики страны. В настоящее время ведется работа по формированию структуры доклада, ключевой акцент в котором будет сделан на комплексном подходе к сопровождению, подготовке и переподготовке кадров, направленном на насыщение потребностей экономики России в квалифицированных специалистах. Выработанные предложения будут представлены президенту страны Владимиру Путину.

В этой связи председателем комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" была поставлена задача систематизировать запрос по обеспечению отраслей промышленности кадрами и представить лучшие региональные практики в течение ближайших двух недель. На запланированном заседании профильная комиссия Госсовета должна предоставить анализ эффективности регионов в подготовке кадров, в частности, какие субъекты и по каким направлениям и практикам стали лучше, а также запросы работодателей на трансформацию или усиление существующих финансовых и нефинансовых инструментов поддержки кадрового обеспечения и практические решения по ликвидации кадровых дефицитов.

В данном аспекте глава региона акцентировал внимание на развитии отрасли беспилотных авиационных систем.

"Мы достаточно давно занимаемся беспилотниками как одной из наиболее перспективных отраслей промышленности и видим в новых технологиях потенциальные решения, — отметил он. — Уже более десятка производителей вместе с ритейлерами продвинулись в разработке систем доставки грузов с помощью беспилотников от складов к потребителю в городском округе".

Вячеслав Федорищев отметил экономическую эффективность: если курьерская доставка составляет 80 — 160 рублей, то беспилотная в городе с населением от 100 тысяч человек будет стоить 50 — 80 рублей. "Если эту практику распространить на большинство городов-мегаполисов, то у нас потенциально высвободится огромное количество сотрудников курьерских служб: порядка 1,2 миллиона курьеров задействовано в этом секторе экономики, — добавил губернатор. — Это один из сюжетов, когда технология, разработанная и реализуемая в рамках национальных проектов, позволит системно повлиять на рынок труда. На самом деле их больше".

Со своей стороны, Владислав Шапша отметил, что при рекордно низкой безработице и максимальной занятости населения почти половина регионов страны испытывает высокую напряженность по замещению вакансий, что создает риски для экономического развития территории. По его словам, анализ рынка труда и кадровые прогнозирования потребностей экономики говорят о структурных и региональных дисбалансах, которые проявляются на рынке труда в нехватке "рабочих рук" и одновременно в избытке офисных специалистов.

"Чтобы улучшить ситуацию и обеспечить экономику трудовыми ресурсами, необходимы активные меры и системные решения. И ключевым направлением этой работы должна стать ликвидация тех самых дисбалансов, корректировка образовательной системы и профориентации, восстановление престижа рабочих профессий и подготовка инженерных кадров, техников, тех специалистов, которых сегодня не хватает", — подчеркнул председатель комиссии Госсовета по направлению "Кадры".

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в своем выступлении обратил внимание на обострение дефицита квалифицированных кадров и трудовых ресурсов под влиянием демографических и геополитических факторов. В настоящее время речь идет о нехватке кадров конкретных специальностей, с конкретным набором компетенций, в конкретных территориях дислокации предприятий.

"По оценкам экспертов, в ближайшие пять лет численность трудоспособного населения за счет факторов естественного воспроизводства может сократиться на 3–4 млн человек, в то время как, по прогнозу Минпромторга, до 2030 года, потребность только в инженерно-технических кадрах как с высшим, так и со средним профессиональным образованием будет ежегодно расти темпом от 7% до 18%", — отметил Александр Шохин.

В ходе заседания президент РСПП озвучил ключевые предложения и направления работы в обеспечении кадрами промышленного сектора экономики. Так, он выделил необходимость системного мониторинга, оценки и прогнозирования перспективных потребностей экономики. Особая роль в этой работе отводится отраслевым советам по профессиональным квалификациям, которые должны не только мониторить рынок труда, но и заниматься прогнозированием в разрезе, в том числе специальностей, профессиональных компетенций и т. д.

Значительное внимание было уделено вопросам совершенствования системы независимой оценки квалификаций. По мнению Александра Шохина, необходимо не просто расширить само понятие независимой оценки, но и объединить государственную итоговую аттестацию с независимой оценкой, чтобы выпускники образовательных учреждений вместе с дипломом получали и сертификат, подтверждающий их профессиональную компетенцию и квалификацию.

"От эксперимента с участием нескольких университетов пора переходить к массовому внедрению этой системы", — подчеркнул он.

Также было отмечено дальнейшее развитие системы целевого обучения, которая позволяет "сблизиться с потребностями работодателей и возможностями образовательной системы". При этом, по словам президента РСПП, необходимо расширить перечень организаций-заказчиков, включив в него системообразующие предприятия реального сектора экономики как на федеральном, так и на региональном уровне.

Вячеслав Федорищев акцентировал, что многие из предложений уже поступили в комиссию Госсовета по направлению "Кадры" и отрабатываются для предоставления на стратегической сессии, которая пройдет в декабре. "Многое из того, что Вы озвучили, нам как руководителям субъектов, где очень активно применяются инструменты, близко", — дополнил губернатор.

В рамках совместного заседания свои предложения по работе в данном направлении представили и руководители промышленных предприятий. В частности, своей траекторией подготовки специалистов по разным направлениям поделился крупный работодатель в системе госкорпорации "Ростех" АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", где в настоящее время трудится почти 108 тысяч человек. Так, флагманским проектом в сфере подготовки кадров является "Крылья Ростеха", который позволяет готовить инженеров нового поколения с набором передовых "цифровых" компетенций. Его реализация началась в 2019 году. На данный момент от ОДК по программе обучается порядка 1200 студентов. По сути, это новая модель инженерного образования, особенностями которой является заключение договора целевого обучения, выплата корпоративной стипендии, предоставление социального пакета, гарантированное трудоустройство после завершения обучения и получение дополнительной специализированной подготовки. В процессе обучения студенты осваивают навыки рабочих профессий, получают практический опыт решения конструкторских задач и изучают новые дополнительные дисциплины. Важным элементом системы является институт наставничества, когда за каждым студентом закрепляется опытный специалист, сопровождающий его на всех этапах профессионального становления.

Вячеслав Федорищев отметил: "Крылья Ростеха" — это лучшая практика, которую однозначно нужно ставить в пример. При этом он подчеркнул, что ее внедрение требует наличия сильного заказчика с развитой сетью. Вячеслав Федорищев как председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" попросил совместно с корпорацией "Ростех" детально отработать данную модель, показав такую практику правильным образом, в том числе представив ее базовые принципы, которые будут применимы для компаний других отраслей, в частности, для химического комплекса с его системообразующими корпорациями.

В рамках первой части совместного заседания комиссии о проблемах и практике кадрового обеспечения промышленных предприятий, а также роли работодателя в профессиональном развитии кадров свои доклады представили заместитель генерального директора по стратегии и программно-проектному управлению АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Михаил Ремизов, генеральный директор АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем" Максим Авдеев, директор по управлению персоналом и общим вопросам АО "Башкирская содовая компания" Владимир Ануфриев.

Во второй части повестки участники, совместно с ректорами ключевых технических вузов страны, обсудили современный опыт и вызовы системы образования в обеспечении промышленности инженерными кадрами.