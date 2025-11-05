В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев

В среду, 5 ноября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку детского физкультурно-спортивного фестиваля "Ты в спорте". Фестиваль открылся в рамках Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" для детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет. Миссия фестиваля - привлечь детей к тренировкам и ведению здорового образа жизни. Для участников предусмотрены мастер-классы и встречи с известными спортсменами, интерактивные площадки, фотозоны и подарки за активность. Глава региона пообщался с ребятами и тренерами.

Также Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии открытия финала Кубка России по гонкам дронов. Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе "Солидарность Самара Арена" в рамках форума.

Партнер проведения Кубка - группа компаний "Транспорт будущего". В число ключевых разработок компании входят дроны для использования в сельском хозяйстве и в логистике для доставки грузов.

Глава региона поприветствовал участников и гостей мероприятия: "Сегодня по-настоящему знаковое событие для развития нового, молодого, но очень перспективного вида спорта - гонок дронов. Кубок, который проходит сегодня, неспроста проводится именно в Самарской области. Именно здесь, в Тольятти, существует научно-производственный центр, который обеспечивает разработку, производство и внедрение большинства дронов, производимых в нашей стране. Именно здесь, в спортивной столице Поволжья, многие виды спорта обретают силу и мощь. Мы очень благодарны нашим друзьям, партнерам - Федерации гонок дронов России, Министерству спорта и, конечно, тем людям, которые своим трудом и талантом делают новые современные системы, компании, которая производит эти дроны, за поддержку этого очень важного вида спорта".

Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, развитие этого вида спорта будет способствовать зарождению целой культуры, которая будет иметь очень важную роль в экономике, социально-экономическом развитии для нашей страны.

Директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов зачитал приветствие участникам, организаторам и гостям финала кубка России по гонкам дронов от имени министра спорта РФ, президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева: "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает, что новые технологические виды спорта отражают образ нашей страны, открывают всему новому, нацелены на то, чтобы идти вперед и при этом способствовать гармоничному соединению самобытного наследия и современности. Гонка дронов - не просто спорт, это демонстрация возможностей, передовых технологий, мастерства пилотов и инновационных разработок конструкторов. Уверен, финал Кубка России станет отличной площадкой для обмена опытом и новых достижений".

Также с открытием соревнований поздравил президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев. По его словам, на российских пилотов, которые побеждают в самых титульных соревнованиях, равняются в мире. Он поблагодарил зрителей, болельщиков за вовлеченность: "Мы здесь действительно создаем историю - вы все создаете историю. Гонки дронов - это действительно интересно, и мы открыты для каждого".

Федерация гонок дронов России объединяет более 50 тыс. спортсменов. Спортсмены - пилоты FPV квадрокоптеров соревнуются в скорости прохождения трасс, быстроте реакции и совершенстве своих моделей.

Соревнования пройдут в дисциплинах вида спорта "гонки дронов": класс 200 мм и класс 330 мм - все в личном и командном зачетах (название класса отражает длину дрона по диагонали от мотора до мотора). Сегодня идут соревнования в самом зрелищном классе - 330 мм в командном зачете. Выявить сильнейших пилотов России в Самару приехали более 60 спортсменов. Пилоты прибыли в том числе из Белгородской, Ленинградской, Челябинской, Амурской, Свердловской, Рязанской, Новосибирской областей, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Красноярского края, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга. В числе участников - победители и призеры первенства и чемпионата России, а также первого официального международного турнира - Кубка Москвы по гонкам дронов-2025. Самой юной участнице Кубка России Арине Кураковой 14 лет.

Самарскую область представляют два пилота, которые входят в состав сборной России, это Дмитрий Наумов и Егор Воронин.

В целом, подводя итоги первого дня форума, Вячеслав Федорищев подчеркнул его практическую значимость: "Проходит много дискуссий, которые позволили федерациям вместе со спортивным руководством страны выработать новые решения для развития спорта. Для Самарской области мы приобрели новых надежных партнеров, усилили работу наших федераций. Как следствие, наши спортсмены и тренеры будут получать больше поддержки". Проведение Кубка России по гонкам дронов - по его словам, еще один шаг в утверждении региона как ведущего центра разработки, производства и внедрения беспилотных технологий.

Во второй день форума участников также ожидает насыщенная программа - и спортивная, и деловая. Главным событием станет Совет по спорту при президенте РФ. "Именно на заседании этого Совета раз в полгода принимаются ключевые решения по развитию спорта. Самарская область подготовилась, у нас есть большое количество предложений, выработанных в рамках программы "Чистый спорт". Они легли в основу доклада по детско-юношескому спорту, который будет озвучен руководителем комиссии Госсовета по направлению "Спорт" Дмитрием Вячеславовичем Миляевым. Уверен, что эти решения позволят нашей стране стать еще сильнее в плане развития спорта", - заключил губернатор.