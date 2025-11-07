Владимиру Путину показали проект нового района Самары "Беспилотный"

Губернатор Вячеслав Федорищев представил президенту Владимиру Путину, который вчера с рабочим визитом посетил Самарскую область, проект создания нового района "Беспилотный" в столице региона.

В ходе рабочего визита глава государства выступил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который проходил в Самаре, и провел Совет по развитию физической культуры и спорта.

В ходе осмотра выставочных проектов губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев доложил президенту о ходе реализации нового района Самары "Беспилотный". Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона "Самара Арена".

"Построим новый деловой квартал, экспоцентр, научно-производственный парк беспилотных систем и частного освоения космоса. Откроем современный кампус мирового уровня "Куйбышев". Инвестор возведет 1 миллион квадратных метров жилья, школы, детские сады и поликлиники", — отметил Вячеслав Федорищев.

Кроме того, там в планах построить Центр развития футбола, тренировочную базу "Крыльев Советов" и клубной академии, 10 футбольных полей, комплекс водных видов спорта с олимпийским 50-метровым бассейном. Два современных ТПУ для обеспечения транспортной доступности.

"С благословения митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия построим храм", — добавил глава региона.