В Самарской области восстановят 11 летних лагерей

В Самарской области планируют восстановить ныне не функционирующие детские летние лагеря. Об этом в мессенджере МАХ заявил губернатор Вячеслав Федорищев, подчеркнув, что развитие соответствующей инфраструктуры - одна из ключевых задач.

"Предварительно у нас сформирован перечень из 11 таких объектов. Тема в периметре нашей работы. И от жителей получаю сообщения с просьбой обратить внимание на тот или иной детский лагерь, который когда-то в прошлом принимал тысячи ребят, а сегодня стоит заброшенный. Поручил организовать межведомственную работу, чтобы по каждому объекту определить объективную ситуацию, перспективы и условия восстановления. Дальше будем заниматься и возвращать неработающие детские лагеря к жизни", — сообщил глава региона.

Как отметил губернатор, сейчас в регионе работают 45 детских лагерей, включая 29 муниципальных.

"Поручил заместителю председателя правительства Регине Воробьевой в течение месяца провести анализ, оценить состояние объектов, нужен ли ремонт, есть ли потребность в новых корпусах. Также необходимо подготовить предложения по дополнению программ отдыха детей: культурные, спортивные, образовательные, патриотические модули. Что надо добавить, чтобы сделать отдых детей еще интереснее и полезнее", — сказал он.

Также Вячеслав Федорищев напомнил, что в Самарской области было увеличено финансирование льготных путевок, благодаря чему их дополнительно получили 10 тыс. ребят. Кроме того, за счет строительства быстровозводимых корпусов была повышена вместимость детских лагерей.