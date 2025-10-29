16+
В Самарской области восстановят 11 летних лагерей

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС
В Самарской области планируют восстановить ныне не функционирующие детские летние лагеря. Об этом в мессенджере МАХ заявил губернатор Вячеслав Федорищев, подчеркнув, что развитие соответствующей инфраструктуры - одна из ключевых задач.

"Предварительно у нас сформирован перечень из 11 таких объектов. Тема в периметре нашей работы. И от жителей получаю сообщения с просьбой обратить внимание на тот или иной детский лагерь, который когда-то в прошлом принимал тысячи ребят, а сегодня стоит заброшенный. Поручил организовать межведомственную работу, чтобы по каждому объекту определить объективную ситуацию, перспективы и условия восстановления. Дальше будем заниматься и возвращать неработающие детские лагеря к жизни", — сообщил глава региона.

Как отметил губернатор, сейчас в регионе работают 45 детских лагерей, включая 29 муниципальных.

"Поручил заместителю председателя правительства Регине Воробьевой в течение месяца провести анализ, оценить состояние объектов, нужен ли ремонт, есть ли потребность в новых корпусах. Также необходимо подготовить предложения по дополнению программ отдыха детей: культурные, спортивные, образовательные, патриотические модули. Что надо добавить, чтобы сделать отдых детей еще интереснее и полезнее", — сказал он.

Также Вячеслав Федорищев напомнил, что в Самарской области было увеличено финансирование льготных путевок, благодаря чему их дополнительно получили 10 тыс. ребят. Кроме того, за счет строительства быстровозводимых корпусов была повышена вместимость детских лагерей.

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

