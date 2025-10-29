В Самарской области восстановят 11 летних лагерей

В Самарской области планируют восстановить ныне не функционирующие детские летние лагеря. Об этом в мессенджере МАХ заявил губернатор Вячеслав Федорищев, подчеркнув, что развитие соответствующей инфраструктуры - одна из ключевых задач.
"Предварительно у нас сформирован перечень из 11 таких объектов. Тема в периметре нашей работы. И от жителей получаю сообщения с просьбой обратить внимание на тот или иной детский лагерь, который когда-то в прошлом принимал тысячи ребят, а сегодня стоит заброшенный. Поручил организовать межведомственную работу, чтобы по каждому объекту определить объективную ситуацию, перспективы и условия восстановления. Дальше будем заниматься и возвращать неработающие детские лагеря к жизни", — сообщил глава региона.
Как отметил губернатор, сейчас в регионе работают 45 детских лагерей, включая 29 муниципальных.
"Поручил заместителю председателя правительства Регине Воробьевой в течение месяца провести анализ, оценить состояние объектов, нужен ли ремонт, есть ли потребность в новых корпусах. Также необходимо подготовить предложения по дополнению программ отдыха детей: культурные, спортивные, образовательные, патриотические модули. Что надо добавить, чтобы сделать отдых детей еще интереснее и полезнее", — сказал он.
Также Вячеслав Федорищев напомнил, что в Самарской области было увеличено финансирование льготных путевок, благодаря чему их дополнительно получили 10 тыс. ребят. Кроме того, за счет строительства быстровозводимых корпусов была повышена вместимость детских лагерей.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит