В Самаре губернатор Федорищев поздравил студотряды с закрытием III трудового семестра

В пятницу, 24 октября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Самарской области 2025. Оно состоялось в областном молодежном культурно-развлекательном центре "Звезда" с участием бойцов и ветеранов студенческих отрядов региона, представителей работодателей — партнеров студотрядов, руководителей образовательных организаций. По традиции на мероприятии отмечают лучших бойцов студотрядов по итогам работы в третьем трудовом семестре, подводят итоги работы отделения.

Самарское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" — одна из передовых молодежных организаций в регионе, объединяет более 5 тысяч студентов. Движение не только обеспечивает временной трудовой занятостью студентов, но и занимается патриотическим воспитанием, развитием творческого потенциала молодежи, поддержкой защитников Отечества.

Глава региона осмотрел выставочные площадки, где были представлены проекты и достижения студотрядовцев, поприветствовал и поздравил участников движения. "Знаю, как много вы времени, сил, души вкладываете в развитие нашего родного региона и везде, где присутствуете в поездках. Чувствуется дух сплочения, единства. Искренне поздравляю с тем, что вы друг у друга есть, вы цельные, командные. Уверен, что, как и у тех, кто был в стройотрядах в советское время, все это пройдет у вас через жизнь, вы будете такими же активными, доброжелательными, трудолюбивыми, и благодаря вам наша страна станет еще сильнее", — обратился он к ребятам.

В этом году через РСО были трудоустроены более 3700 студентов и школьников, в том числе более 1000 — из профессиональных образовательных организаций Самарской области. Были сформированы строительные, педагогические, медицинские, сервисные, сельскохозяйственные, производственные отряды, проводники, трудовые отряды подростков.

В ходе торжественного мероприятия Вячеслав Федорищев вручил региональные награды представителям образовательных организаций, работодателей студенческих отрядов.

Почетным знаком "За служение людям" отмечен первый проректор Приволжского государственного университета путей сообщения Максим Гнатюк, Почетной грамотой Губернатора Самарской области — начальник Куйбышевского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" Владислав Губанов, благодарностью Губернатора Самарской области — начальник отдела по воспитательной работе Самарского государственного технического университета Наталья Сергеева и руководитель культурно-молодежного центра строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева Екатерина Храмова.