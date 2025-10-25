16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре губернатор Федорищев поздравил студотряды с закрытием III трудового семестра Губернатор поздравил работников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником В Самаре Вячеслав Федорищев ко Дню таможенника вручил заслуженные награды Вячеслав Федорищев вручил ключи от новых домов 11 исаклинским семьям Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем подразделений специального назначения

Губернатор Власть и политика

В Самаре губернатор Федорищев поздравил студотряды с закрытием III трудового семестра

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 24 октября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Самарской области 2025. Оно состоялось в областном молодежном культурно-развлекательном центре "Звезда" с участием бойцов и ветеранов студенческих отрядов региона, представителей работодателей — партнеров студотрядов, руководителей образовательных организаций. По традиции на мероприятии отмечают лучших бойцов студотрядов по итогам работы в третьем трудовом семестре, подводят итоги работы отделения.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Самарское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" — одна из передовых молодежных организаций в регионе, объединяет более 5 тысяч студентов. Движение не только обеспечивает временной трудовой занятостью студентов, но и занимается патриотическим воспитанием, развитием творческого потенциала молодежи, поддержкой защитников Отечества.

Глава региона осмотрел выставочные площадки, где были представлены проекты и достижения студотрядовцев, поприветствовал и поздравил участников движения. "Знаю, как много вы времени, сил, души вкладываете в развитие нашего родного региона и везде, где присутствуете в поездках. Чувствуется дух сплочения, единства. Искренне поздравляю с тем, что вы друг у друга есть, вы цельные, командные. Уверен, что, как и у тех, кто был в стройотрядах в советское время, все это пройдет у вас через жизнь, вы будете такими же активными, доброжелательными, трудолюбивыми, и благодаря вам наша страна станет еще сильнее", — обратился он к ребятам.

В этом году через РСО были трудоустроены более 3700 студентов и школьников, в том числе более 1000 — из профессиональных образовательных организаций Самарской области. Были сформированы строительные, педагогические, медицинские, сервисные, сельскохозяйственные, производственные отряды, проводники, трудовые отряды подростков.

В ходе торжественного мероприятия Вячеслав Федорищев вручил региональные награды представителям образовательных организаций, работодателей студенческих отрядов.

Почетным знаком "За служение людям" отмечен первый проректор Приволжского государственного университета путей сообщения Максим Гнатюк, Почетной грамотой Губернатора Самарской области — начальник Куйбышевского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" Владислав Губанов, благодарностью Губернатора Самарской области — начальник отдела по воспитательной работе Самарского государственного технического университета Наталья Сергеева и руководитель культурно-молодежного центра строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева Екатерина Храмова.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2