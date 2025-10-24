Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем подразделений специального назначения

В пятницу, 24 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня подразделений специального назначения.

"Этот памятный день в Вооруженных Силах Российской Федерации посвящен людям, которых всегда отличали патриотизм, готовность к самопожертвованию, способность без колебаний, рискуя своей жизнью, вступить в схватку с опасным и сильным врагом", - сказал глава региона.

Он отметил, что сегодня воины-спецназовцы достойно выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции, проявляя героизм, сплоченность, взаимовыручку и высочайший профессионализм.

"Мы гордимся тем, что на территории региона дислоцируется отдельная гвардейская Варшавско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова, Жукова бригада специального назначения.

Дорогие друзья! От лица всех жителей Самарской области благодарю вас за безупречную службу, беззаветное мужество и преданность Родине. Самые искренние слова благодарности - вашим родным и близким. Мы и впредь будем прилагать все усилия для помощи фронту, для поддержки ваших семей, чтобы вместе с вами идти к победе, - подчеркнул Вячеслав Федорищев. - Не сомневаюсь, что год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленный президентом Российской Федерации В.В.Путиным Годом защитника Отечества, будет отмечен новыми ратными свершениями нашей прославленной гвардейской бригады. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, мира и добра!"