В Самаре губернатор Федорищев вручил награды судебным приставам в преддверии профессионального праздника

В пятницу, 31 октября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню судебного пристава. Этот профессиональный праздник отмечается в России с 2009 г. 1 ноября в соответствии с указом президента РФ. В 2025 г. исполняется 160 лет со дня образования института судебных приставов.

В праздничном мероприятии, которое проводилось в Самаре, в Доме культуры железнодорожников, приняли участие руководство, сотрудники и ветераны ГУ ФССП России по Самарской области, представители Самарской губернской думы, руководители региональных управлений федеральных ведомств.

Губернатор поздравил судебных приставов с наступающим праздником, отличившимся сотрудникам вручил региональные награды.

Вячеслав Федорищев отметил значимость работы ведомства: "Наш президент Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, что за прошедшие годы ваша служба существенно укрепила свой потенциал, повысила результативность работы, выросла в современное, эффективное ведомство, применяющее передовые технологии и управленческие подходы. Со своей стороны, отмечу, что значимую роль в этом сыграла работа Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Вами проделана колоссальная работа, направленная на укрепление правосудия, защиту конституционных прав и свобод наших граждан. Вы уделяете особое внимание защите семьи и детей, отстаиванию прав трудящихся".

Глава региона выразил особую благодарность сотрудникам и ветеранам службы судебных приставов за помощь в обеспечении успеха специальной военной операции. "Сейчас все наши устремления, мысли, дела направлены на достижение общей цели — победы в СВО, — сказал Вячеслав Федорищев. — Неоценима поддержка, которую сотрудники управления оказывают нашим бойцам-участникам СВО и их близким. Это не только правовая помощь, но и личная забота, сбор и отправка гуманитарной помощи. Важно, чтобы наши ребята чувствовали себя уверенно при выполнении боевых задач, чтобы знали, что здесь, в регионе, порядок, что их ждут близкие, родные и друзья".

"Пусть и дальше ваши принципиальность, выдержка, верность служебному долгу, твердость в исполнении закона служат во благо людей. Уверен, что мы вместе будем продолжать эффективно трудиться ради решения приоритетных задач, стоящих перед нашим регионом и всей страной", — заключил губернатор.

Четыре сотрудника ведомства были удостоены Почетного знака губернатора Самарской области "За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации" III степени, еще трое получили почетную грамоту и благодарности губернатора.

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов зачитал поздравление в адрес сотрудников службы судебных приставов от полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и также вручил им благодарственные письма.