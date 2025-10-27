Губернатор назначил Самаре нового куратора

Заместителю губернатора Самарской области Вячеславу Романову добавили работы. Он назначен куратором столицы региона. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании в понедельник, 27 октября.
Судя по словам губернатора, отставку новое назначение подразумевает. Вячеслав Романов будет осуществлять курирование Самары по совместительству.
В качестве замгубернатора в зоне его ответственности находятся такие вопросы как природные ресурсы, экология, промышленность и торговля, взаимодействие с федеральными органами государственной власти, комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность".
Ранее куратором Самары был заместитель председателя правительства Самарской области Виталий Шабалатов. Он выполнял данную работу с июля 2025 года.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит