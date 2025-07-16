Губернатор назначил куратора для Самары

Новый заместитель председателя правительства Самарской области Виталий Шабалатов будет курировать столицу региона. Такое поручение губернатор Вячеслав Федорищев дал ему на оперативном совещании во вторник, 16 июля.
"Виталий Алексеевич долгое время работал на должностях в правительстве Воронежской области, а в последнее был советников губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. У Виталия Алексеевича огромный опыт хозяйственной деятельности. Уверен, что с вашим приходом укрепим хозяйственную дисциплину, что вы будете в помощь главам муниципальных образований — в первую очередь городу Самара, который я вам поручаю курировать, и организуете работу дорожного хозяйства, а также иных структур".
К работе в самарском правительстве Виталий Шабалатов приступил 10 июля. Помимо дорожного хозяйства, он также будет курировать транспортное обслуживание населения.
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