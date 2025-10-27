Вячеслав Федорищев взял на контроль вопрос обеспечения безопасности в самарских школах

В понедельник, 27 октября, во время оперативного совещания в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев обратил внимание на вопрос обеспечения безопасности в образовательных учреждениях региона.

"Мы сегодня посещали с Виктором Альбертовичем Акопьяном (министр образования. - Прим. Волга Ньюс) одну из самарских школ. Хочу обратить внимание на аспект безопасности. У нас время доезда группы реагирования ЧОП не регламентируется. Там указаны максимально быстрые сроки. Но это вызывает вопросы у родителей", — пояснил губернатор.

Он отметил, что в указанной школе время прибытия группы реагирования составило более 20 минут, в то время как большинство трагических событий, как правило, разворачивается в течение 3-5 минут. Кроме того, губернатор привел в пример одну из школ Кинельского района, где время доезда составило 12 минут.

В связи с этим глава региона поручил заместителю председателя правительства Самарской области Владимиру Кию совместно с управлениями Росгвардии и ФСБ проанализировать данный аспект и дать рекомендации.

"Если это не регламентировано на федеральном уровне, надо выйти с законодательной инициативой. А если регламентировано, необходимо проанализировать, почему это не работает здесь", — заключил он.