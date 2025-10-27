16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев взял на контроль вопрос обеспечения безопасности в самарских школах "Оценка неудовлетворительно": губернатор отчитал членов правительства Самарской области На месте музея Алабина появится выставочный комплекс "Самара" Губернатор назначил Самаре нового куратора Вячеслав Федорищев уличил благотворительный фонд в противоправной деятельности

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев взял на контроль вопрос обеспечения безопасности в самарских школах

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 27 октября, во время оперативного совещания в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев обратил внимание на вопрос обеспечения безопасности в образовательных учреждениях региона.

"Мы сегодня посещали с Виктором Альбертовичем Акопьяном (министр образования. - Прим. Волга Ньюс) одну из самарских школ. Хочу обратить внимание на аспект безопасности. У нас время доезда группы реагирования ЧОП не регламентируется. Там указаны максимально быстрые сроки. Но это вызывает вопросы у родителей", — пояснил губернатор.

Он отметил, что в указанной школе время прибытия группы реагирования составило более 20 минут, в то время как большинство трагических событий, как правило, разворачивается в течение 3-5 минут. Кроме того, губернатор привел в пример одну из школ Кинельского района, где время доезда составило 12 минут.

В связи с этим глава региона поручил заместителю председателя правительства Самарской области Владимиру Кию совместно с управлениями Росгвардии и ФСБ проанализировать данный аспект и дать рекомендации.

"Если это не регламентировано на федеральном уровне, надо выйти с законодательной инициативой. А если регламентировано, необходимо проанализировать, почему это не работает здесь", — заключил он.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2